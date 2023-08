Sociálny systém by nemal byť stimulom pre imigráciu, rakúskym prisťahovalcom možno pribudne nová povinnosť 

Rakúska ministerka pre integráciu Susanne Raabová prišla s myšlienkou zaviesť pre prisťahovalcov povinnosť dosiahnuť určitú úroveň nemčiny v prípade, ak chcú poberať sociálne dávky. Ako referuje web thelocal.at, týmto opatrením sleduje lepšie začlenenie prisťahovalcov na rakúskom trhu práce.

Raabová povedala, že by si vedela predstaviť systém, v ktorom by ľudia poberajúci určité druhy sociálnej podpory museli v určitom časovom období dosiahnuť „istú úroveň jazykových znalostí“, aby si udržali svoje výhody. Raabová podotkla, že sociálny systém by nemal byť „stimulom“ pre imigráciu.

„Myslím si, že je neprijateľné, najmä v súčasnej situácii na trhu práce, aby ľudia trávili roky v rámci sociálneho systému,“ povedala Raabová.

Dodala, že nechce, aby prisťahovalci ovládali „nemčinu na univerzitnej úrovni“, ale úplne by postačili základné vedomosti a zručnosti.