Sociálni partneri žiadajú Tomáša o presunutie mimoriadneho zasadnutia, nedodržala sa lehota na predloženie kľúčového materiálu

Sociálni partneri Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (HSR SR) požiadali ministra práce a predsedu HSR SR o presunutie mimoriadneho plenárneho zasadnutia, ktoré je plánované na 9. októbra 2025. Dôvodom je nedodržanie lehôt na predloženie kľúčového materiálu – návrhu Rozpočtu verejnej správy na roky 2026 – 2028.
Napriek ústnym prísľubom, že materiál bude doručený najneskôr 7. októbra 2025, sa tak nestalo, čo porušuje Rokovací poriadok HSR SR, ktorý stanovuje, že materiály musia byť predložené minimálne tri dni pred zasadnutím.
Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR sa odkladá, diskutovať sa malo o konsolidačných opatreniach
„Ide o zásadný dokument s celospoločenským významom, ku ktorému sa musíme mať možnosť odborne a zodpovedne vyjadriť. Bez dostatočného časového priestoru na jeho naštudovanie nie je možné viesť vecnú a konštruktívnu diskusiu,“ uviedol Rastislav Machunka, podpredseda HSR SR za stranu zamestnávateľov.
Sociálni partneri deklarujú záujem rokovať o rozpočte vážne a sú pripravení na dialóg, avšak zdôrazňujú, že zasadnutie musí prebehnúť v súlade s pravidlami zabezpečujúcimi transparentnosť a férový prístup. Preto žiadajú presun mimoriadneho zasadnutia na neskorší termín, ideálne v priebehu budúceho týždňa, aby všetci členovia mali dostatok času na oboznámenie sa s materiálom a vyjadrenie stanoviska.