SNS vyzýva ministra Kaliňáka, aby ani neuvažoval o vyslaní vojakov na misiu v rámci aliančnej aktivity NSATU

Slovenská národná strana (SNS) vyzýva ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby ani neuvažoval o vyslaní vojakov na misiu v rámci aliančnej aktivity s názvom Bezpečnostná pomoc a výcvik NATO pre Ukrajinu (NSATU).

Národniari s tým nikdy nebudú súhlasiť

Národniari s tým nesúhlasia a veria, že ministra obrany ani nenapadne v aktuálnej situácii o niečom takomto uvažovať. SNS vyhlásila že nikdy nebude súhlasiť s vyslaním vojakov na územie Ukrajiny.

„Tak, ako vyhlásil chorvátsky prezident, tieto aktivity nie sú v súlade so záujmami európskych štátov. Aktivita NATO, ktorá speje k tomu, aby na územie Ukrajiny boli vyslaní vojaci NATO, nie je v súlade so záujmami SR,“ zdôraznili národniari.

Návšteva Rutteho na Slovensku

Súčasne dúfajú, že premiér Robert Fico (Smer-SD) a minister obrany budú túto pozíciu tlmočiť aj na najbližšej návšteve šéfa NATO Marka Rutteho na Slovensku. SNS verí, že s vyslaním vojakov nebude súhlasiť ani vláda.

„Vyzývame preto ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby zastavil všetky aktivity, ktoré smerujú k naplneniu NSATU,“ uzavreli národniari.

Vyslanie slovenských vojakov

Rezort obrany zvažuje vyslanie slovenských vojakov na misiu v rámci aliančnej aktivity NSATU. Vyplynulo to z materiálu, ktorý prechádza pripomienkovým konaním ministerstva obrany. Desať slovenských vojakov by tak mohlo odísť do zahraničia.

Podľa potreby by Slovensko mohlo poskytovať infraštruktúru a najviac 90 osôb personálneho zabezpečenia pre túto aktivitu. NSATU má za cieľ poskytnúť Ukrajine bezpečnostnú pomoc a výcvik. Rezort obrany zdôraznil, že vyslanie vojakov a poskytnutie infraštruktúry bude závisieť od schválenia mandátu a konkrétnych podmienok.