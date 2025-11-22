Sneženie dnes aj v nížinách a výstraha platí pre 45 okresov. Kde o koľko centimetrov napadne? - FOTO

Počasie dnes prinesie ďalšie sneženie a vločky by mohli padať aj v nížinách západného Slovenska. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vydali výstrahy nielen pred snehom, ale aj ďalšie a opatrní by mali byť aj vodiči na cestách. A prituhne, v noci z nedele na pondelok môže teplota niekde klesnúť aj na mínus 12 stupňov Celzia.
Počasie dnes. Koľko je stupňov?
Ako vo svojej predpovedi priblížil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), naša oblasť sa nachádza medzi výbežkom vyššieho tlaku vzduchu zasahujúceho od západu nad Poľsko a oblasťou nízkeho tlaku vzduchu nad centrálnym Stredomorím a Balkánom.
Teploty na Slovensku sa v sobotu pohybujú v rozmedzí od 0 do 6, ale na severe sú miestami aj okolo mínus dva stupne Celzia. „Teplota na horách vo výške 1500 m okolo mínus 7 stupňov Celzia,“ píše SHMÚ v predpovedi.
Ktoré okresy majú výstrahu pred snežením?
Portál iMeteo.sk informuje, že Slovensko dnes čaká už tretia vlna sneženia a do 18:00 sa rozsneží na severnom aj východnom Slovensku a sneženie sa od juhu začne nasúvať aj nad južné regióny.
„Do 22:00 by sa malo sneženie objaviť už aj v nížinách západného Slovenska a najneskôr do polnoci bude snežiť už na celom území, s výnimkou jednej oblasti a tou je krajný juhovýchod, ktorý sa aj naďalej bude nachádzať v teplejšom vzduchu, kde bude opäť pršať,“ priblížil spomínaný meteorologický web.
Koľko centimetrov nového snehu napadne?
Výstrahu prvého stupňa pred snežením vydal SHMÚ pre 45 okresov od soboty 21.00 do nedele 9.00.
Desať až 15 centimetrov nového snehu môže napadnúť v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Gelnica, Košice okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín.
Výskyt sneženia, pri ktorom spadne 10 centimetrov nového snehu sa ojedinele očakáva v okresoch Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Považská Bystrica, Prievidza, Levice, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Čadca a Žilina.
A v okrese Košice-mesto môže napadnúť 5 až 10 centimetrov nového snehu.
Silný vietor a snehové jazyky aj záveje
V sobotu fúka prevažne severný vietor o rýchlosti 10 až 35 kilometrov za hodinu, na juhovýchode lokálne okolo 45 kilometrov za hodinu, a tam v nárazoch ojedinele aj okolo 60 kilometrov za hodinu.
Žlté varovanie prvého stupňa pred silným vetrom je vydané pre okresy Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava a Trebišov, kde sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť nad 45 kilometrov za hodinu alebo krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.
Opatrní by mali byť aj vodiči na cestách, pretože sa niekde môžu vytvárať snehové jazyky a záveje. Výstraha prvého stupňa je do 18.00 platná v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom a až do polnoci pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Gelnica, Košice mesto, Košice okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina.
Predpoveď na zajtra (nedeľa)
V noci zo sobotu na nedeľu teplota na Slovensku klesne na 1 až mínus 4 stupne Celzia a na severe môže byť ojedinele aj do mínus 6 stupňov Celzia.
Ako na svojom webe uvádza SHMÚ, v nedeľu sa bude nad Maďarskom, Rumunskom a Ukrajinou vlniť frontálne rozhranie a zároveň bude počasie v našej oblasti ovplyvňovať výšková tlaková níž, ktorej stred sa bude presúvať z Jadranu nad Poľsko. U nás budeme mať oblačno až zamračené a na viacerých miestach sa ešte vyskytne sneženie alebo snehové prehánky a na juhu to bude ojedinele aj dážď so snehom. Od juhozápadu budú počas dňa postupne zrážky ustávať a na západe sa zmenší aj oblačnosť.
Najvyššia denná teplota v nedeľu dosiahne mínus 2 až 3 stupne Celzia, na Orave a pod Tatrami miestami budú miestami mínus 4 až mínus 2 stupne Celzia.