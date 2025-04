Snažiť sa musia obe strany, naznačil Šefčovič po rokovaní v USA

Slovenský eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič povedal, že dosiahnutie dohody so Spojenými štátmi týkajúcej sa zníženia ciel si bude vyžadovať „značné spoločné úsilie“ oboch strán. Uviedol to po pondelňajších rozhovoroch s americkými partnermi.

In D.C., met with Secretary @howardlutnick and Ambassador @jamiesongreer for 🇪🇺🇺🇸 negotiations, seizing the 90-day window for a mutual solution to unjustified tariffs. 1/2 pic.twitter.com/P0eMgZSudQ

Šefčovič po stretnutí s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom a americkým obchodným vyslancom Jamiesonom Greerom vo Washingtone uviedol, že „EÚ zostáva konštruktívna a pripravená na spravodlivú dohodu“.

Zároveň podotkol, že táto dohoda by mohla zahŕňať reciprocitu prostredníctvom colnej ponuky „nula za nulu“ na priemyselný tovar. V príspevku na sociálnej sieti tiež dodal, že „dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať značné spoločné úsilie oboch strán“.

The EU remains constructive and ready for a fair deal – including reciprocity through our 0-for-0 tariff offer on industrial goods and the work on non-tariff barriers. Achieving this will require a significant joint effort on both sides. 2/2

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) April 14, 2025