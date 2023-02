Smer-SD chystá trestné oznámenie na komentátora Leška, strieľal jedno krivé obvinenie za druhým

Opozičná strana Smer-SD chystá trestné oznámenie na politického komentátora Mariána Leška za jeho výroky ku kauze únosu vietnamského občana. Ako strana uvádza v tlačovej správe, rovnako v tejto veci pripravujú aj občianskoprávnu žalobu.

Podľa podpredsedu strany Erika Kaliňáka môžu takýto postup zopakovať aj voči ďalším novinárom. „Posledné tri roky definitívne potvrdili, že médiá na Slovensku nenesú zodpovednosť za to, čo šíria a dnes vieme, že to je chyba, ktorú treba napraviť,“ povedal Kaliňák.

Kamerové záznamy a dáta

V prípade Leška mu prekáža výrok, že jeho strýko a bývalý minister vnútra Robert Kaliňák po prepuknutí kauzy únosu Vietnamca nechcel zistiť, či to naozaj nebolo tak, že v dobrej viere pomáhal zločinu.

Podľa Leška sa exminister správal tak, „akoby po celý čas vedel, že to zločin bol a on musí všetkými silami a prostriedkami zabezpečiť, aby sa to nikto nedozvedel“.

„V momente, ako nemecká strana kontaktovala naše ministerstvo vnútra, že v Berlíne došlo k únosu vietnamského občana a možná stopa vedie aj na Slovensko, dal Robert Kaliňák nemeckým vyšetrovateľom k dispozícii všetky kamerové záznamy a dáta, o ktoré požiadali.“ zdôraznil Erik Kaliňák.

Najprimitívnejšia propaganda

Keď sa Erika Kaliňáka neho nemecké podozrenia nepotvrdili, požiadali Roberta Kaliňáka, aby im bolo umožnené vypočuť celú posádku lietadla.

Ten to podľa neho umožnil. Nakoniec podľa Erika Kaliňáka Nemci skonštatovali, že „počiatočné podozrenie voči občanom SR v súvislosti s účasťou na celej operácii tajných služieb netrvá. Tajné vyvezenie obete únosu Thrinha zo schengenského priestoru bolo zrealizované tak, že boli oklamané úradné orgány SR“.

Leško podľa Erika Kaliňáka napriek tomu „strieľal jedno krivé obvinenie z trestného činu za druhým, až sám seba presvedčil, že stranu Smer-SD by mal súd okamžite rozpustiť“. Podľa Erika Kaliňáka je to „za hranou tej najprimitívnejšej propagandy“.