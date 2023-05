Smer len tvrdo pomenúva fakty a v krajine sú vážnejšie problémy ako psychický stav prezidentky, tvrdí Fico

Predseda strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico tvrdí, že prezidentku Zuzanu Čaputovú nikdy nenazval americkou agentkou.

Psychický stav prezidentky

Ako ďalej uviedol v relácii Tak takto?! televízie TA3, taktiež nemôže niesť zodpovednosť za to, že ju ľudia nemajú radi.

„V utorok dostala prezidentka dve jednoduché otázky. Odpovedala na to tak, že podáva na nás žalobu. Snáď sa nejdeme teraz zaoberať psychickým stavom prezidentky. V tejto krajine sú vážnejšie problémy,“ uviedol Fico.

Dodal, že prezidentka je súčasťou boja a Fico ani jeho kolegovia žiadne invektívy na adresu hlavy štátu neposielajú.

Politici by mali vážiť slová

„Tvrdo pomenúvame fakty. Jednoducho pani Čaputová je Sorošove dieťa, ako je aj pán Ľudovít Ódor (viceguvernér Národnej banky Slovenska, budúci úradnícky premiér, pozn. SITA),“ povedal predseda Smeru-SD.

Podpredseda Národnej rady SR Peter Pčolinský (Sme rodina) uviedol, že politici by mali vážiť slová smerujúce k verejnosti.

„Jedna vec sú fakty, ktoré treba povedať, ak je to nevyhnutné. Druhá vec je prilievať olej do ohňa. Ľudia majú toho naozaj dosť a posledné, čo potrebujú, je počúvať politikov, ako sa medzi sebou hádajú,“ povedal. Zároveň upozornil všetkých politikov, aby si dávali pozor na to, čo povedia počas predvolebnej kampane.