Sme profesionálni maliari čertov na stenu, ktorí chránia váš biznis, konštatuje rizikový inžinier PREMIUM Poisťovne

Svet malých a stredných podnikateľov je plný neistoty. Mnohí z nich fungujú z mesiaca na mesiac, pričom ich rezervy sú minimálne a prostredie, v ktorom operujú, je čoraz nepredvídateľnejšie. Stačí jedna nečakaná udalosť – požiar, porucha kľúčového stroja alebo hackerský útok – a firma, ktorú budovali roky, môže zo dňa na deň bojovať o holé prežitie. O tom, aké riziká podnikatelia najčastejšie prehliadajú a prečo je dôležité mať po boku odborníka, sme sa rozprávali s Tomášom Soukupom, rizikovým inžinierom z Premium Poisťovne.
Kto je rizikový inžinier a prečo ho potrebujete?
Mnohí podnikatelia vnímajú poisťovňu len ako inštitúciu, ktorej platia faktúry. Úloha rizikového inžiniera je však v procese ochrany majetku kľúčová. Tomáš Soukup sa opisuje ako „predĺžená ruka“ upisovateľov rizík, ktorá pôsobí priamo v teréne.
„Sme takí pešiaci v teréne, ktorí jazdia po klientoch, riešia riziká, vyhodnocujú ich a analyzujú,“ vysvetľuje Soukup. Ich hlavnou úlohou je prevencia. Na základe bohatých skúseností z historických škôd radia klientom, ako predísť katastrofám skôr, než nastanú. Soukup s úsmevom dodáva: „Hovoríme si, že sme takí profesionálni maliari čertov na stenu a odstraňujeme prevádzkovú slepotu“.
Slovenskí podnikatelia a ich (ne)pripravenosť
Realita v segmente malých a stredných podnikov je často znepokojivá. Zatiaľ čo veľké korporácie majú zavedené interné metodiky a vlastných risk manažérov, menšie firmy poistenie a bezpečnosť často odsúvajú na vedľajšiu koľaj. Podnikatelia sa prioritne sústredia na generovanie zisku a cashflow, pričom legislatívu či revízie vnímajú ako nutné zlo.
„Namiesto toho, aby mali finančné rezervy, radšej peniaze investujú do materiálu alebo rozvoja,“ hovorí Soukup o výsledkoch prieskumu medzi podnikateľmi. Riziká si často neuvedomujú aj kvôli extrémne rýchlemu tempu zmien v legislatíve a technológiách, ktoré nestíhajú sledovať.
Kybernetické hrozby a likvidačné pokuty
Jedným z najviac podceňovaných segmentov je kybernetická bezpečnosť a ochrana dát. Mnoho firiem si myslí, že ich sa hackerské útoky netýkajú. Opak je však pravdou. Únik dát môže viesť k drakonickým pokutám v rámci GDPR, ktoré môžu byť pre malú firmu likvidačné.
„Pred 20 rokmi by sa vám niekto smial, keby ste povedali, že vám niekto zašifruje počítač. Dnes neviete, kedy vás niekto hackne, okradne alebo zablokuje dáta a bude žiadať bitcoiny,“ varuje Soukup. Spomína aj prípad klienta, ktorému poistenie kybernetických rizík zachránilo financie po tom, čo zamestnanci na základe podvodného e-mailu zaplatili falošnú faktúru.
Paradox zelenej politiky: Nové technológie, nové hrozby
Zaujímavou témou je vplyv ESG a zelenej politiky na bezpečnosť budov. Európske smernice tlačia podnikateľov do inštalácie fotovoltiky či parkovania elektromobilov v podzemných garážach. To však prináša nové, často nedomyslené riziká.
„Zelená politika vás tlačí do toho, aby ste mali elektrické auto… ale to auto si dáte do mínus tretieho podlažia, čo najďalej od východu. Keď tam začne horieť, hasiči tam nezájdu a vyhorí vám celý barák,“ upozorňuje Soukup na praktické úskalia.
Podobne riziková je fotovoltika inštalovaná na horľavých strešných konštrukciách bez náležitej revízie a odbornej montáže.
Prerušenie prevádzky – tichý zabijak biznisu
Mnoho podnikateľov si poistí majetok, ale zabudne na poistenie prerušenia prevádzky. Ak firme vyhorí hala, poistenie majetku pokryje stavbu novej, ale proces obnovy (demolácia, povolenia, výstavba) môže trvať aj dva roky. Počas tejto doby firma nevyrába, stráca trhy a odberateľov.
„Keď nebudete rok vyrábať, stratíte na trhu meno a to sa poistiť nedá. To je proste likvidačné,“ zdôrazňuje Soukup s tým, že veľké percento firiem sa po takejto udalosti na trh už nikdy nevráti.
Rada na záver: Nezaspite na vavrínoch
Rizikové inžinierstvo nie je jednorazová záležitosť. S rastom firmy, infláciou a novými technológiami sa menia aj riziká. Tomáš Soukup odporúča pravidelné konzultácie s odborníkmi a revíziu poistných zmlúv. „Poistite sa na novú hodnotu. Ak ste sa poistili pred desiatimi rokmi, dnešné ceny stavebných materiálov a prác sú úplne inde,“ uzatvára rizikový inžinier PREMIUM Poisťovne.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- Prečo sú prírodné katastrofy, ako tornáda či tisícročná voda, v mysliach podnikateľov na poslednom mieste, hoci sa vyskytujú čoraz častejšie.
- Ako môže ohrdnutý zamestnanec vo výpovedi spôsobiť firme miliónové škody.
- Prečo ľudská nedbalosť najčastejšou príčinou požiarov.
- V čom spočíva riziko „prevádzkovej slepoty“ a ako vám pohľad tretej strany môže zachrániť majetok.
- Ako legislatíva často nestíha reagovať na technologický pokrok, čo vytvára bezpečnostné vákuum.
- Ktoré profesie majú poistenie povinné zo zákona a prečo by ostatní nemali spoliehať len na solventných kamarátov.
- Prečo môže byť fotovoltika na streche pre firmu rozsudkom smrti.