Slovenský tím medzi finalistami na svetovom finále Bocuse d’Or 2025

Počas prestížneho kulinárskeho podujatia SIRHA Food Expo vo francúzskom Lyone sa 26. a 27. januára 2025 uskutočnilo svetové finále súťaže Bocuse d’Or, známej ako „Olympiáda v gastronómii“. Tento jedinečný formát, ktorý vznikol v roku 1987 z iniciatívy legendárneho šéfkuchára Paula Bocuse, predstavuje vrchol kuchárskej kreativity a technickej dokonalosti. Medzi 24 finalistami nechýbalo ani slovenské zastúpenie, ktoré historicky prvýkrát reprezentovalo Slovensko na tejto vrcholnej kuchárskej súťaži.

Slovenský tím ukázal svetový talent

Slovenské zastúpenie, vedené šéfkuchárom Marekom Minaričom, spolu s asistentom Márkom Janákom a koučom Petrom Vajgelom, sa prebojovalo do prvej desiatky európskeho finále, čím si zabezpečilo miesto medzi najlepšími krajinami sveta. Na finálových stoloch predviedli kreatívne a technicky dokonalé jedlá, ktoré ocenili nielen porotcovia, ale aj širšia gastronomická komunita a umiestnili sa na peknom 15.mieste. Prvé miesto získalo Francúzsko, ktoré na zlatú sošku Paula Bocusa čakalo niekoľko rokov. Druhí skončili Dáni a tretí Švédi.

Foto: Bocuse d´Or Final 2025

Podpora partnerov na svetovej scéne

Partnerstvo medzi spoločnosťou METRO a súťažou Bocuse d’Or má dlhú históriu. METRO sa prvýkrát stalo sponzorom tejto prestížnej súťaže vo svojej domovskej krajine Francúzsku v roku 2005. Od roku 2013 je METRO hlavným sponzorom a oficiálnym dodávateľom surovín pre svetové finále Bocuse d’Or. Svojimi odbornými znalosťami v oblasti potravín a gastronómie významne prispieva k príprave a realizácii tejto súťaže. METRO Slovakia podporuje iniciatívy, ktoré pomáhajú zviditeľniť slovenskú gastronómiu a získať jej uznanie na globálnej úrovni.

V roku 2020 preto iniciovalo zapojenie Slovenska do tejto prestížnej súťaže a stalo sa generálnym partnerom slovenskej edície Bocuse d’Or. METRO nášmu tímu zabezpečilo nielen finančnú podporu, ale aj špičkové produkty a odborné vedenie švédskeho mentora Jimmiho Erikssona, ktorý tímu poskytol cenné rady a vedenie počas príprav na finále.

K úspechu slovenského tímu sa vyjadril aj Romain Vincent, generálny riaditeľ METRO Slovakia: „V prvom rade by som chcel poďakovať slovenskému tímu, že sa vôbec ako prvý slovenský tím prebojoval do svetového finále a reprezentoval našu krajinu na najvyššej úrovni. Tento úspech na svetovej scéne je dôkazom rastúcich schopností našich kuchárov a perspektívy slovenskej kuchyne. Zároveň by som chcel všetkých povzbudiť, aby neprestávali rozvíjať svoju tvorivosť, prijímali nové výzvy a prispievali k inováciám, ktoré môžu posunúť slovenskú gastronómiu na vyššiu úroveň.“

Viac informácií o súťaži a slovenskom tíme nájdete na oficiálnych stránkach:

