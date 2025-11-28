Slovenský superpočítač PERUN pomôže inováciám v akademickom aj podnikateľskom prostredí

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Košice IT Valley (KEITVA) predstavili v rámci HPC Fóra iniciatívu, ktorá vytvára priestor pre užšiu spoluprácu medzi podnikmi a akademickým prostredím. Nový superpočítač PERUN umožňuje spracovávať výpočty presahujúce možnosti bežných firemných systémov a predstavuje významný krok smerom k rýchlejšiemu rozvoju technológií.
„Aktuálne sa nachádzame v období transformácie, kedy sa intenzívne zamýšľame nad budúcnosťou priemyslu. Sme veľmi radi, že sa superpočítač nachádza práve na Technickej univerzite v Košiciach a zaujíma nás spätná väzba od aktérov v oblasti vedy, výskumu aj biznisu,“ povedal v rámci okrúhleho stola Juraj Girman, predseda správnej rady Košice IT Valley. Verí, že klastru sa v spolupráci s TUKE podarí osloviť malé a stredné firmy pôsobiace v oblasti technológií, ktoré budú hľadať riešenia pre supercomputing pri realizácii svojich nápadov.
HPC ako odpoveď na technologické zmeny
Rastúci tlak na využívanie umelej inteligencie zvyšuje aj potrebu výpočtového výkonu. Firmy čoraz častejšie čelia úlohám, ktoré bežná infraštruktúra nedokáže spracovať v potrebnom čase.
„Superpočítač je architektúra, ktorá nám ponúka naozaj vysoké možnosti výpočtového výkonu a umožňuje nám akcelerovať či už vedecké aplikácie, alebo aplikácie v praxi,“ uviedol Juraj Gazda, prorektor pre inovácie a transfer technológií TUKE. Zároveň potvrdil, že univerzita má pripravený tím odborníkov, ktorí budú firmám pomáhať pri analýzach, optimalizáciách či aplikovanom výskume.
PERUN, ktorý patrí medzi najvýkonnejšie systémy svojho druhu na svete, umožňuje realizovať simulácie, dátové výpočty a tréning AI modelov v rozsahu, aký bol pre mnohé organizácie doteraz nedosiahnuteľný.
„Umelá inteligencia je spájaná so superpočítačom práve kvôli tomu, že algoritmy umelej inteligencie si vyžadujú naozaj veľké výpočtové prostriedky, ktoré nie sú pri bežných počítačoch k dispozícii. Simulácie potom z tohto dôvodu trvajú naozaj veľmi dlho a pri využití superpočítača vieme v tomto prípade tento čas výrazne skrátiť.” vysvetlil Juraj Gazda.
Firmy vidia v superpočítači okamžitý praktický prínos
Podniky pracujúce s dátovou analytikou vnímajú HPC (High Performance Computing) ako nástroj, ktorý skracuje čas spracovania úloh a zvyšuje presnosť výsledkov. Vladimír Bánoci z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia uviedol, že výkon superpočítača môže podporiť doménovú adaptáciu modelov, detekciu anomálií či stabilitu interných systémov. „Superpočítač dokáže skrátiť tréningové cykly, znížiť náklady a umožní nám pracovať s dátami v oveľa väčšom rozsahu. V telekomunikačnom prostredí je to zásadná výhoda,“ doplnil.
Vysokovýkonná výpočtová technika má významný dopad aj na priemysel. Richard Farkaš, líder digitálnych inovácií U. S. Steel Košice upozornil, že niektoré technické modely by pri bežných výpočtových možnostiach trvali desiatky či dokonca stovky rokov: „Vďaka superpočítaču sa tieto úlohy stávajú reálne spracovateľnými. Z výpočtov na sto rokov sa stávajú výpočty na niekoľko mesiacov.”
Skúsenosti s využívaním HPC potvrdzujú aj ďalšie technologické firmy. Spoločnosť Prounion využila český superpočítač Karolina, čo jej umožnilo zrýchliť výpočty 3D modelov a digitalizácie výrobných procesov z niekoľkých dní na hodiny. Podľa firmy ide o posun, ktorý výrazne zvýšil efektivitu projektov a otvoril priestor pre ďalšie kroky.
Bezpečné prostredie a odborná podpora
Spustenie superpočítača na Technickej univerzite v Košiciach poskytuje firmám možnosť pracovať s náročnými výpočtami v bezpečnom prostredí, v ktorom budú údaje uložené lokálne. Podniky tak nebudú musieť budovať vlastné serverové kapacity a zároveň získajú prístup k odborným konzultáciám zo strany univerzitných tímov.
Spoločný cieľ: posunúť región ďalej
Košice IT Valley považuje spoluprácu akademických inštitúcií a podnikov za dôležitý predpoklad technologického rozvoja v regióne. Podľa organizácie je potrebné podporovať spoločné projekty, aplikovaný výskum a služby, ktoré firmám uľahčia využívanie výpočtových kapacít. Cieľom je posilniť inovačný potenciál a pripraviť podniky na technologické výzvy najbližších rokov.
Na dôležitosť spolupráce upozorňuje aj Juraj Gazda z Technickej univerzity v Košiciach: „Náš región, ak hovoríme o Košickom kraji, alebo aj o celom Slovensku, nepotiahneme samostatne. Našou najväčšou úlohou je viac sa prepájať a spoločne sa pokúšať nájsť inovatívne riešenia, ktoré posunú náš región ďalej. Verím, že Košice IT Valley môže byť ako organizácia veľmi nápomocná, pretože už má niekoľkoročné skúsenosti s prepájaním univerzít, napríklad s priemyslom. Týmto spôsobom dokážeme vytvoriť ekosystém, ktorý nám pomôže preklenúť aj ťažké časy, ktoré nás čakajú z pohľadu ekonomického rozvoja.”
Technická univerzita v Košiciach a klaster Košice IT Valley sú súčasťou EDIH Cassovium.
