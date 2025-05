Slovenský Červený kríž má 3 nové vozidlá, získal ich vďaka Nadačnému fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu

Pre dôchodcov, rodičov s deťmi a zdravotne znevýhodnených ľudí znamená existencia prepravnej služby Slovenského Červeného kríža oveľa viac, než len odvoz z miesta na miesto. Zachovanie dôstojnosti, sloboda v pohybe či ľudský kontakt sú mimoriadne dôležité, preto Kaufland dlhodobo podporuje fungovanie terénnych sociálnych služieb Slovenského Červeného kríža po celom Slovensku. Tri nové autá poputujú do Čadce, Humenného a do Žiaru nad Hronom.

Už 9 rokov spoločnosť Kaufland podporuje prepravnú službu SČK, ktorá je určená nielen pre ľudí so špeciálnymi potrebami pri preprave. Vďaka tejto spolupráci môže Slovenský Červený kríž vylepšovať a rozširovať svoju sieť služieb. Okrem prepravy k lekárovi, na úrady alebo do obchodu tieto autá doručujú klientom lieky či rozvážajú obedy. Prinášajú tiež potravinovú pomoc, a to aj vďaka štedrosti zákazníkov, ktorí sa každoročne zapájajú do potravinovej zbierky vo všetkých predajniach Kauflandu.

Terénne sociálne služby SČK sú aktívne v regiónoch naprieč celým Slovenskom. Foto: Kaufland

„Pomáhať druhým je súčasťou našej firemnej kultúry. Okrem pravidelnej zbierky potravín podporujeme Slovenský Červený kríž aj príspevkom na nákup vozidiel terénnych sociálnych služieb, ktoré pomáhajú všetkým tým, ktorí by sa bez nich mohli stať väzňami vo vlastnom domove,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. a dodáva: „Aj obyčajná jazda môže mať neobyčajný význam, preto máme veľkú radosť, že sa nám aj tento rok podarilo prostredníctvom Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu prispieť na kúpu troch život uľahčujúcich vozidiel do miest, kde boli práve najviac potrebné.“

Obyvateľov Žiaru nad Hronom čaká výmena pokazeného auta za nové, v Čadci toto priestranné vozidlo, označené emblémom Červeného kríža, s prepravou iba začína. Miestni seniori, hendikepovaní či onkologickí pacienti, osamelí rodičia s deťmi aj tí, ktorí bývajú na odľahlejších miestach, sa vďaka nemu prepravia na potrebné miesta o čosi jednoduchšie. Novú posilu na štyroch kolesách získajú aj v Humennom. Prepravná služba Slovenského Červeného kríža tu denne dokazuje, že každá jazda môže byť mostom medzi dvoma svetmi.

Tri nové autá poputujú do Čadce, Humenného a do Žiaru nad Hronom. Foto: Kaufland

„Pomoc nemusí byť hlučná ani viditeľná. Niekedy stačí tiché otvorenie dverí auta, podaná ruka a pár milých slov,“ vysvetľuje PhDr. Silvia Knapiková, riaditeľka Územného Spolku Slovenského Červeného kríža v Humennom. Vozidlá tu absolvujú viac než 2 500 výjazdov za klientmi ročne, mnohí počas jazdy zažijú viac ľudskej blízkosti než za celý deň. Pravidelná klientka v Humennom odhaľuje ďalší nenahraditeľný význam terénnych sociálnych služieb: „Nepotrebujem veľa. Len vedieť, že niekomu na mne záleží. Vodič ma vždy vypočuje, pomôže mi vystúpiť, usmeje sa… A zrazu sa ten deň nezdá taký ťažký.“

V roku 2024 prepravné služby Slovenského Červeného kríža rozviezli viac ako 300 000 obedov a uskutočnili vyše 34 000 výjazdov ku klientom, ktorí potrebovali pomoc. Flotila vozidiel sa vďaka podpore reťazca rozrástla na 36. Denne prispieva k odstráneniu sociálnej izolácie medzi najohrozenejšími skupinami. Od roku 2017 najazdili autá od Kauflandu už viac ako 1,5 milióna kilometrov po celom Slovensku.

