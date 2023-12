Slovensko využilo zo starých eurofondov viac ako 87 percent z alokácie

Čerpanie prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 dosiahlo k 30. novembru 12,67 mld. eur. Predstavuje to 87,38 % z celkového záväzku desiatich operačných programov v objeme 14,5 mld. eur.

Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostávalo minúť 1,83 mld. eur, teda 12,62 % z alokácie. Vyplýva to z informácií o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Využívanie starých eurozdrojov v novembri oproti koncu októbra vzrástlo o vyše 400 mil. eur a podiel ich čerpania vzrástol o 2,76 percentuálneho bodu.

Ide o tretí najvyšší mesačný objem míňania financií EÚ v tomto roku, oproti októbru s 803 mil. eur sa ich používanie spomalilo o polovicu. November bol prvý celý mesiac s novou vládou aj vedením ministerstva investícií, ktoré má za eurofondy hlavnú zodpovednosť.

Slovensko za jedenásť mesiacov tohto roka z európskych prostriedkov využilo viac ako 3 mld. eur, pričom úroveň implementácie sa od začiatku roka zvýšila o vyše 21 percentuálnych bodov. V priebehu roka dočerpávanie eurofinancií dosahovalo mesačne priemerne zhruba 279 mil. eur.

Domáce spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k 30. novembru bolo v objeme 1,81 mld. eur, čiže takmer 85 % z 2,13 mld. eur. V desiatich programoch bolo zo zdrojov EÚ ku koncu uplynulého mesiaca zazmluvnených takmer 16 mld. eur, čo je o 10 % viac ako celá alokácia 14,5 mld. eur. Platné výzvy a vyzvania vo výške skoro 22,8 mld. eur túto sumu presiahli o 57 %.

Čerpanie eurofondov spolu s Programom rozvoja vidieka, ktorý je možné implementovať až do konca roka 2025, k záveru novembra presiahlo 14 mld. eur. Je to takmer 84 % zo zvýšenej alokácie skoro 16,8 mld. eur.

Zazmluvnených je spolu 17,8 mld. eur, skoro o 6,5 % viac ako celková suma, pričom objem výziev za viac ako 25 mld. eur je vyšší o polovicu.

Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán informovalo, že pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť na Európsku komisiu do konca apríla 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške 2,68 mld. eur. Zároveň je vzhľadom na blížiaci sa koniec oprávnenosti obdobia do 31. decembra 2023 potrebné na úrovni prijímateľov dočerpať celú zostávajúcu alokáciu za jednotlivé operačné programy. Do konca tohto roka sú podľa ministerstva investícií prijímatelia povinní uhradiť všetky výdavky v rámci projektov. Uhrádzanie žiadosti o platbu prijímateľom, a teda zvyšovanie čerpania finančných prostriedkov bude reálne prebiehať až do marca 2024 z dôvodu financovania na národnej úrovni a zaslania posledných súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov programov na ministerstvo financií.