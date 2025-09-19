Slovensko v hollywoodskom filme: Afterburn s Daveom Bautistom prichádza do kín!

Už zajtra si túto post-apokalyptickú bombu môžu vychutnať aj slovenskí diváci v kinách. Fanúšikov čaká veľkolepý akčný blockbuster s tvárou Davea Bautistu, ktorý sa natáčal na Slovensku a bol najdrahším zahraničným filmom
AFTERBURN sa odohráva desať rokov po gigantickej slnečnej erupcii, ktorá „vynulovala“ technológiu vo východnej pologuli. Moderný svet padol. Čo zostalo? Príroda, chaos, vojenskí diktátori… a pár ľudí, ktorí ešte veria v nádej. Do tejto reality vstupuje Jake (Dave Bautista) ex-vojak a lovec pokladov, ktorý sa vydáva do post-apokalyptickej Európy získať späť ukradnutú Monu Lízu. No čoskoro zisťuje, že svet nepotrebuje artefakty, ale potrebuje hrdinov.
„Hlavná myšlienka snímky bola od začiatku silná. Nečakané zvraty, duša, niečo, čo som chcel rozvinúť. Jake mi pripomína Indiana Jonesa,“ hovorí Dave Bautista, ktorý zároveň pôsobí aj ako výkonný producent.
Akcia naživo
Za réžiou stojí JJ Perry, legenda akčnej réžie, známy tým, že nemá rád počítačom dotvorené scény, ale točí akciu naživo, na kameru. Jeho rukopis je surový, dynamický a poctivý. „JJ je najviac podporujúci režisér, akého som kedy zažil. Všetci ťaháme za jeden povraz. Je radosť s ním pracovať,“ hovorí Bautista.
S jeho tímom to potvrdzuje aj Olga Kurylenko, ktorá hrá odvážnu bojovníčku odporu menom Drea: „JJ-ov tím ma úplne vtiahol do svojho akčného sveta. Milujem fyzické herectvo a tento film mi dal príležitosť to ukázať.“
V hlavnej úlohe aj Slovensko
„Tento medzinárodný filmový projekt s rozpočtom 54 miliónov eur znamenal pre našu krajinu významnú investíciu, a to viac než 27 miliónov eur bolo preinvestovaných priamo na Slovensku. Nakrúcalo sa na ikonických miestach, ako sú Hotel Kyjev v Bratislave, Zimný prístav, Kamenné námestie, Železničné múzeum Bratislava, Kaštieľ Holíč či Cukrovar v Sládkovičove,“ prezradili Slovak Film Commission.
Do tímu sa zapojilo množstvo slovenských filmárov vrátane herca Lukáša Frlajsa, ktorý si zahral po boku známeho herca Kristofera Hivju (Hra o tróny):
„Bol som nervózny, ale Kristofer bol úplne v pohode. Pomohol mi pochopiť scénu a hneď sme si sadli. Režisér bol skvelý, mal som pocit, že sme si rovní,“ pochvaľoval si Frlajs.
25 kópií jednej bundy
Kultové postavy si žiadajú ikonické outfity. Kostýmový dizajnér David Wolfe stavil na funkčnosť, štýl a charakter. „Keď Dave niečo oblečie, vyzerá to úžasne. Máte pocit, že polovica práce je hotová ešte pred začiatkom,“ hovorí Wolfe. Jeho kožená bunda na mieru sa stala Jakeovým poznávacím znamením. Bolo ich vyrobených až 25 kusov, každý ručne zostarnutý. „Zosúladili sme štýl s akčnou funkčnosťou, bunda sa hýbe s hercom, má vstavané panely aj odvetranie.“ Záporák Volkov (Kristofer Hivju) dostal masívny medvedí kožuch, čo v horúcich letných slovenských dňoch nemuselo byť veľmi najpríjemnejšie:
„Je to len napoly podšité, prisahám! Jeho kabát ešte viac zdôrazňuje temnotu a hrozbu, ktorú jeho postava prináša,“ doplnil Wolfe Aj uniformy Volkovovej armády boli ručne vyrábané, bohaté na detaily a označené písmenom V.
Vo filme budeme môcť vidieť aj hollywoodskeho herca Samuel L. Jacksona, ktorý stvárňuje zberateľa Kinga Augusta. Jeho galéria prežila apokalypsu a ukrýva najväčšie poklady ľudstva. Medzi jeho zbierku patrí Klimt, Munch, Rosettská doska a Mona Líza. Rekvizity mala na starosti Megan Bosaw, ktorá vytvorila vernú repliku Mony Lízy v pôvodných rozmeroch, s realistickým povrchom a prasklinami.
AFTERBURN nie je len o boji, výbuchoch a pokladoch. Je to aj príbeh dvoch ľudí, ktorí si v troskách sveta nájdu nádej. Ak milujete dobrodružstvo, akciu, post-apo atmosféru a chcete vidieť, ako vyzerá Hollywood na slovenský spôsob, tak AFTERBURN je povinná jazda. Slovenskí diváci ho budú môcť vidieť už 18. septembra v distribúcii Continental film.
Informačný servis