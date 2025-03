Slovensko má prvý cenný kov. Jeho držiteľka sa odmení zajacom (BLOG zo Svetových zimných hier Špeciálnych olympiád, 5.deň

Utorkový deň na Svetových zimných hrách Špeciálnych olympiád som strávil v alpskom prostredí. Najprv som sa spoločne so štábom presunul z Turína približne 80 km západne do strediska Pragelato, kde slovenskí klasickí lyžiari absolvovali v pondelok a utorok svoje divízne zoraďovacie preteky na 500 m, 2,5 km, 1 km a 5 km.

Klasickí bežci zvládli zoraďovacie jazdy bez problémov

O medaily sa bude bojovať od stredy. „Máme viacero ašpirantov, ale teraz je to „ťažké odhadnúť, pretože divízie sa ešte len vytvárajú. Každý sa však snaží a čo je veľmi dôležité, všetci majú zo svojich výkonov radosť. Vytvorila sa tu dobrá partia,“ povedala trénerka Janka Horváthová, ktorá vedia slovenský tím spoločne so Stanislavom Kriššákom.

trénerka Jana Horváthová

„Z každého ich objatia, úsmevu a komunikácie je cítiť číre šťastie. Ja osobne pracujem s rôznymi deckami, ale práve tie s mentálnym znevýhodnením ma najviac dobíjajú. Veľa veci s nimi je vyčerpávajúcich, ale ešte viac od nich človek dostane späť,“ doplnila Horváthová.

slovenskí reprezentanti v bežeckom lyžovaní na Svetových zimných hrách Špeciálnej olympiády v Turíne

Nechal si v kufri miesto na medailu

Jedným z tých, ktorí sú pripravení okrem získavania medailí rozdávať pozitívnu energiu je aj Michal Tomaško. „Keď som bol mladší tak som hrával futbal, ale potom som si vybral lyžovanie. Mama mi povedala, že mi môžu dospeláci futbalisti ublížiť silnými strelami, tak som prestal hrať. Lyžovanie je super. Mama mi zabalila do Talianska veľa vecí, ale nechala mi tam aj miesto na medailu, tak dúfam, že ju prinesiem,“ uviedol športovec z obce Valaliky neďaleko Košíc.

reprezentant Slovenska v bežeckom lyžovaní Michal Tomaško

Na zjazdové lyžovanie som sa dnes nedostal, ale z videa, ktoré mi poslala Martina Gogolová Kohlová je jasné, že Ladislav Jakubčo svoju zoraďovaciu jazdu zvládol k spokojnosti.

Prvá slovenská medailistka Baška si kúpi za odmenu zajaca

Popoludní sme absolvovali cestu z Pragelata do Bardonecchie. Ešte dobre, že som mal relatívne prázdny žalúdok, pretože serpentín nebolo málo. Predstave si zdolanie Čertovice a vynásobte to ôsmimi. Bola to však správna voľba, pretože práve v Bardonecchii získalo Slovensko prvú medailu na hrách v Turíne.

Postarala sa o ňu snowboardistka Barbora Feglová. Jej prvá jazda nebola optimálna, ale na mokrom ťažkom snehu previedla skvelú druhú jazdu a napokon obsadila 3. miesto.