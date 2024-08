Slovensko čakajú extrémne horúčavy aj búrky, relatívne chladnejšie počasie sa končí

Už je viac menej takmer isté, že budúci týždeň tu máme ďalšiu vlnu horúčav. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti Facebook s tým, že relatívne chladnejšie počasie sa u nás utorkom skončilo a už v stredu bude na juhu v nížinách až do 32 stupňov Celzia.



Veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch

Otepľovanie sa podľa meteorológov v ďalších dňoch trochu zastaví, ale v prvej polovici budúceho týždňa začne do našej oblasti od juhozápadu až západu prúdiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. „Najteplejšie v rámci Slovenska by v prvej polovici budúceho týždňa malo byť na juhozápade, kde v stredu teploty vystúpia na 36 až 37 stupňov Celzia,“ predpovedá SHMÚ.

Na juhu východného Slovenska by podľa predpovede malo v strede budúceho týždňa byť okolo 34 stupňov Celzia a Liesek na Orave by mal mať maximum na úrovni okolo tridsiatky. Meteorológovia však upozorňujú, že v predpovedi je ešte stále dosť veľká miera neistoty a zatiaľ ani nie je dostatočne presne jasný dátum nástupu veľmi teplého počasia.



Prídu aj štyridsiatky a extrémne búrky?

Portál iMeteo.sk predikuje dva možné scenáre. Ak by sa naplnili očakávania globálneho modelu GFS, tak vzduch, ktorý k nám bude prúdiť, sa bude dostávať od juhu a pôjde skôr o kontinentálny vzduch z Balkánu, ktorý bude suchší.

„Takýto vzduch sa výraznejšie prehrieva, no nepraje tvorbe kopovitej oblačnosti a následnej konvekcii. Ak by sa predpovede modelu GFS naplnili, tak nás čaká slnečné a teplé, suché počasie s teplotami, ktoré by mohli atakovať až hranicu 40 stupňov Celzia,“ vysvetľuje spomínaný web.

Nateraz to však vraj vyzerá na druhý scenár, ktorý predpovedajú európske numerické modely. Vlhší vzduch by mal priniesť extrémne teplo, nebude až 40 stupňov Celzia, ale vyskytnúť sa môžu silné búrky. „Budú sa stupňovať a vyvrcholiť by mali sériou búrlivých dní na konci budúceho týždňa,“ priblížil uvedený portál a dodáva, že až po týchto intenzívnych búrkach by sa malo ochladiť.