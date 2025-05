Do dejiska MS by mal doraziť v sobotu. Obranca Kňažko chce hrať už v nedeľu proti Slovinsku - FOTO

Súčasťou slovenskej hokejovej reprezentácie na tohtoročných majstrovstvách sveta bude aj obranca Samuel Kňažko. Dvadsaťdvaročný bek si v minulosti zahral na bronzových ZOH v Pekingu 2022 aj na seniorských MS v rokoch 2021 a 2023.

Na klubovej úrovni pôsobí rodák z Trenčína v zámorskej AHL v tíme Cleveland Monsters. Po vypadnutí z play-off prisľúbil svoju účasť v Štokholme, no do dejiska šampionátu nedorazí včas, aby už v piatok zasiahol do úvodného zápasu Slovákov proti domácim Švédom.

„V piatok by som mal odletieť z Clevelandu a v sobotu ráno by som mal byť vo Švédsku. Čakajú má dlhé lety a presuny,“ prezradil Kňažko v rozhovore pre denník Šport a v súvislosti s možným štartom v nedeľu dodal: „Volal som s trénermi a povedali mi, že by ma chceli už postaviť. Prídem hrať, nie vysedávať na tribúne. Rád by som nastúpil.“ Informoval tiež, že zdravotne je v poriadku, teda až na niekoľko modrín.

Mladík smeruje už na svoje tretie MS a skúsenosti zbieral aj pod piatimi kruhmi.

„Hlavné je, aby sme boli spokojní ako tím. Po tejto sezóne sa cítim dobre, uvidím, ako to ukážem na väčšom ľade,“ poznamenal.

Ako hodnotí svoju sezónu v AHL?

„Hrával som veľa, okolo dvadsať minút na zápas. Všetko išlo ako malo, bol som v prvej oslabovkovej formácii. Zaslúžil som si dôveru trénera. Zbrzdili ma len dva otrasy mozgu a problém s kolenom. Bohužiaľ, v play-off sme vypadli s najlepším tímom v AHL,“ poznamenal a spresnil, že aj v budúcnosti chce zostať v zámorí a bojovať o miestenku do NHL.