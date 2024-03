Slovenskí množiari zásobujú zvieratami EÚ trhy. Pomôže ich zastaviť spoločná európska legislatíva?

Nový návrh Európskeho parlamentu a Rady Európy hovorí o prísnejšej ochrane spoločenských zvierat v celej Európskej únii. Sloboda Zvierat s iniciatívou Zvierací ombudsman dlhodobo poukazujú na kruté podmienky, v ktorých majitelia držia zvieratá v tesných, špinavých a nevyhovujúcich chovoch. Zvieracie utrpenie v priamom prenose trvajúce už roky, a to všetko za účelom obchodu a zisku.

Za rok 2023 bolo, podľa MPRV SR, legálnou cestou vyvezených zo Slovenska takmer 12 400 zvierat. Počet však môže byť mnohonásobne väčší vzhľadom na stále prítomnú existenciu „chovných” staníc , ktoré podnikajú nelegálne. To znamená, bez povinnej registrácie a potrebných sprievodných dokumentov na vývoz do zahraničia.

Na Slovensku stále neexistuje účinná legislatíva. V minulosti obidve organizácie spoločne podnikli viacero aktivít na sprísnenie zákona v oblasti chovu a ponuky psov a mačiek na predaj Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Štátnej veterinárnej a potravinovej správe. No neúspešne.

Tentokrát podali hromadnú pripomienku k nariadeniu EÚ o dobrých životných podmienkach pre psy a mačky. Úprava v návrhu EÚ je podľa nich nie dostatočná na to, aby riešila problém tam kde vzniká, na Slovensku.

Návrh, ktorý bol do 20. marca 2024 v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pochádza z dielne Európskeho parlamentu a Rady Európy. Dodatočné zmeny, ktoré organizácie požadujú, boli podporené 1001 podpismi občaniek a občanov SR. Povinných 500 podpisov, potrebných pre podanie hromadnej pripomienky, získali už počas jedného dňa.

Do návrhu požadujú dodatočne zaviesť:

Povinnosť kontroly a schvaľovania chovu pred jeho založením, kontrola podmienok vopred a priamo na mieste.

Na základe výskumu iniciatívy Zvierací ombudsman realizovaného v roku 2022,

Z 26 opýtaných Regionálnych veterinárnych a potravinových správ, v ktorých bolo v tom čase zaregistrovaných 972 chovných zariadení, vykonali kontrolu iba v 105 chovných zariadeniach; v zvyšných sa spoliehali na informácie uvedené v žiadosti o registráciu.

Na základe výskumu iniciatívy Zvierací ombudsman realizovaného v roku 2022, Z 26 opýtaných Regionálnych veterinárnych a potravinových správ, v ktorých bolo v tom čase zaregistrovaných 972 chovných zariadení, vykonali kontrolu iba v 105 chovných zariadeniach; v zvyšných sa spoliehali na informácie uvedené v žiadosti o registráciu. Objektívne kontroly v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami.

Doteraz veterinárni inšpektori nekontrolovali welfare zvierat, iba formálne splnenie podmienok, ktoré právna úprava stanovuje, hodnotenie zostáva príliš subjektívne.

Striktné obmedzenie počtu chovných psov a mačiek.Najzásadnejším nedostatkom súčasnej úpravy, je že umožňuje chov psov a mačiek v akomkoľvek počte, čo má za následok, že veľké podnikateľské subjekty s cieľom vyššieho zárobku, chovajú psov a mačky vo veľkých počtoch, podľa zistení v mnohých prípadoch aj v počte nad 100 kusov. Jedným z takýchto príkladov bolo niekoľko množiarní v okrese Zvolen. V prvom chove išlo o 130 dospelých psov, v druhom chove sa nachádzalo ďalších 130 dospelých psov, oba v budovách určených na chov hospodárskych zvierat Všeobecný zákaz uvádzania ponúk na predaj spoločenských zvierat prostredníctvom online prostredia s výnimkami riadne schválených a registrovaných chovov. Online predaj „kvitne” na Slovensku už roky a sú v ňom zainteresovaní aj súkromní veterinárni lekári. Doposiaľ sa nenašla politická vôľa zastaviť kruté obchodovanie so šteňatami. Ľudia v nevedomosti podporujú obchod práve kúpou zvieraťa bez preukazu pôvodu cez internetové platformy typu Bazoš.

Presné časové lehoty pri prešetrovaní podnetov na zlé zaobchádzanie so zvieratami.

Skrátenie trojmesačnej časovej lehoty na povinnú identifikáciu psov a mačiek.

Je potrebné zaviesť povinnú identifikáciu psov a mačiek, avšak lehota v ktorej by mal túto povinnosť chovateľ splniť by mala byť kratšia ako 3 mesiace, čo by malo zamedziť obchádzaniu právnej úpravy.

Kompletné znenie požiadaviek nájdete TU.

Ďalej Kristína Devínska, koordinátorka kampaní Slobody zvierat: “ Spoločnú európsku legislatívu na zlepšenie chovných podmienok a vysledovateľnosti psov a mačiek vítame. V nariadení sú do veľkej miery akceptované aj závery európskej platformy dobrovoľníkov pre dobré životné podmienky domácich zvierat a tiež stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Do našich podmienok prinesie veľa užitočných zmien. Vzhľadom na fakt, že patríme ku krajinám EÚ, kde sa množeniu a priekupníctvu so zvieratami dobre darí, je potrebné spraviť ešte o krok viac. Roky sledujeme a snažíme sa zmeniť to, čo nefunguje v praxi, no v prvom rade zachraňujeme následky príliš benevolentnej legislatívy – zbedačené psy z množiarní slúžiace výlučne na biznis. “

Lenka Grešová, právnička iniciatívy Zvierací ombudsman, dodáva: “ Predložený návrh nariadenia EÚ považujeme za významný posun k zvyšovaniu právnej ochrany psov a mačiek v množiarňach. Keďže ani naše dlhoročné snahy a úsilie o prijatie účinnej vnútroštátnej právnej úpravy na reguláciu množiarní do súčasnosti Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nereflektovalo, zavedenie jednotnej právnej ochrany psov a mačiek chovaných na rozmnožovanie za komerčným účelom na úrovni EÚ sa javí ako jediný účinný spôsob, ako zastaviť nelegálne množenie zvierat. Za jednu z najzásadnejších pripomienok, ktoré sme k návrhu predložili považujeme potrebu zaviesť kontrolu a hodnotenie stavu welfare individuálnych zvierat a obmedzenie počtu chovaných zvierat v takzvaných veľkochovoch.Vyššie v TS tvrdíme, že naj. je pre nás obmedziť počty ks v chove. Zabezpečenie ochrany spoločenských zvierat by malo byť prioritnejšie, ako podpora súkromných záujmov podnikateľov, chovajúcich zvieratá v nevhodných podmienkach výlučne za účelom dosiahnutia zisku.“

Signatári pripomienok k návrhu zákona, splnomocnili ochranárske organizácie na ďalší postup. V blízkom období, by mali byť predmetom rozporového rokovania s predkladateľom návrhu právneho predpisu, ktorým sú zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V minulosti k téme vyšla tlačová správa: PREDKLADÁME ANTIMNOŽIARSKY NÁVRH

Informačný servis