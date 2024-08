Slovenskí hokejisti v úvodnom zápase Hlinka Gretzky Cupu zabodovali, duel so Švédskom sa rozhodoval v predĺžení

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov vstúpili do prestížneho turnaja Hlinka Gretzky Cup v kanadskom Edmontone prehrou 3:4 po predĺžení s rovesníkmi zo Švédska. Zverenci trénera Martina Dendisa proti „trom korunkám“ zabodovali po prvý raz od roku 2021, keď sa im to podarilo na rovnakom podujatí.

Vyrovnanie v priebehu troch minút

Korčuliari spod Tatier prehrávali ešte v 52. minúte 1:3, no v priebehu necelých troch minút duel vyrovnali. O presné zásahy slovenského tímu sa postarali Tobias Tomík, Tomáš Tomaškovič a Timothy Kazda.

„Od začiatku sa hral hokej na vysokej medzinárodnej úrovni, hore-dole. Oba tímy si na ľade nič nedarovali, a tak to aj vyzeralo, že to bol duel plný emócií. V druhej tretine sme si skomplikovali situáciu viacerými vylúčeniami, ale napriek jednému inkasovanému gólu v dvojnásobnom oslabení musím chlapcov pochváliť, ako zvládli hru v početnej nevýhode. Zároveň nás viackrát podržal brankár Michal Prádel, ktorý odchytal vynikajúci zápas. Do tretej tretiny sme vstupovali za stavu 1:3, ale povedali sme si, že chceme vyhrať a hráči ukázali, aký sú kolektív. Výborne sa zomkli v najťažších chvíľach a verili v obrat. Podarilo sa nám vyrovnať v závere na 3:3,“ zhodnotil pre web Hockeyslovakia tréner Dendis.

Šťastie na strane súpera

V predĺžení mali Slováci k dispozícii hru v početnej výhode, no nevyužili ju. V 64. minúte tak rozhodol o výhre Švédov útočník Filip Ekberg.

„Mali sme aj šance na strelenie víťazného gólu, ale napokon bol v predĺžení šťastnejší súper. Chlapcom ďakujem za obetavý tímový výkon, opäť sme urobili krok vpred. Mrzí nás však, že sme duel nedotiahli do víťazného konca a musíme naďalej pracovať na tom, aby sme sa zlepšovali,“ uzavrel hodnotenie kouč Dendis.

V A-skupine sa stretli tiež domáci Kanaďania so Švajčiarmi. Javorové listy súpera deklasovali vysoko 10:0. V B-skupine dosiahli cenné víťazstvo českí reprezentanti, ktorí zdolali USA 2:1. V rovnakej skupine tiež Nemci zvíťazili nad Fínmi 2:1 po predĺžení. Najbližší duel odohrajú mladí Slováci v stredu 7. augusta o 3.30 h proti výberu domácej Kanady, s ktorou v príprave prehrali hladko 1:10.