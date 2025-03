Slovenskí hádzanári už dosnívali sen o ME. Oba zápasy proti Fínom sme mohli vyhrať, myslí si asistent tréner Polakovič

Slovenská reprezentácia hádzanárov už dosnívala sen o postupe na budúcoročné majstrovstvá Európy. V úvodných štyroch dueloch kvalifikácie nezískali Slováci ani bod a už nemajú šancu dostať sa na kontinentálny šampionát.

Definitívne ich nádej zhasla v nedeľu domácou prehrou s Fínmi 25:26 v Hlohovci.

„Mal som pocit, že to bol úplne rovnaký zápas ako vo Fínsku. Opäť vynikali obrany a my sme sa na každý gól natrápili. Potom sme strácali silu a nezahrali sme protiútoky, ako sme si pred zápasom povedali. Robili sme veľa technických chýb vrátane mňa. Škoda, že keď sme v prvom polčase viedli o 2 góly, mohli sme ešte odskočiť, ale niečo sa pokazilo, zahodilo. Bolo to vyrovnané, ale Fíni to zvládli lepšie ako my,“ zhodnotil sebakriticky Ľubomír Ďuriš podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Podľa asistenta trénera výberu SR Pavla Polakoviča slovenský tím veľmi chcel, ale robil veľmi veľa chýb.

„Snažili sme sa rozťahovať tú fínsku obranu, ale oni to dobre blokovali. Strelecky sa nevieme presadiť, bohužiaľ. Chalani, ktorých máme na pozíciu streleckej spojky, je šesť a všetci sú zranení. Jediný Marek Hlinka to vedel zhodiť zvonku a všetko ostatné muselo byť postavené na kombinačnej hre rýchlych hráčov. Škoda, že sme v obrane porobili chyby a nevyšiel nám rýchly prechod do protiútoku. Stratili sme veľa jednoduchých lôpt vždy v tom momente, keď sme sa mohli dotiahnuť alebo ísť do vedenia. Oba zápasy proti Fínom sme mohli vyhrať,“ povedal so smútkom v hlase.

Najlepším strelcom zápasu v Hlohovci bol s desiatimi gólmi Marco Antl.

„Takýto zápas sa hodnotí veľmi ťažko. Každý z nás, kto nastúpil na zápas, dal do toho všetko. Bohužiaľ, je z toho prehra o jeden jediný gól. Brankári nám pomáhali, ale v obrane sme im nepomohli. Bola tam nekoncentrovanosť, ľahké chyby a škoda tej desaťminútovky v druhom polčase, počas ktorej sme dali Fínom iba jeden gól,“ povedal.

Záver kvalifikácie je na programe v máji, slovenskí hádzanári absolvujú stretnutia doma proti Maďarsku a v Čiernej Hore.