Slovenské volejbalistky v druhom zápase na majstrovstvách nebodovali, podľa trénera si dostatočne neverili

Slovenské volejbalové reprezentantky nenadviazali na úvodné víťazstvo na tohtoročných majstrovstvách Európy, v piatkovom druhom zápase D-skupiny v estónskom Tallinne podľahli Holanďankám 0:3.

Ťažký zápas

Zverenkyne trénera Michala Mašeka vo štvrtok zdolali Fínky 3:0, a tak sú v tabuľke tretie so ziskom troch bodov. Tretí duel odohrajú už v sobotu, keď v metropole Estónska nastúpia proti Španielkam (15.00 h SELČ).

Slovenky uhrali proti Holanďankám 20 bodov v prvom sete, vo zvyšných dvoch dosiahli o bod menej.

„Bol to veľmi ťažký zápas. Bolo náročné presadiť sa proti vysokému bloku a dobre organizovanej obrane. Do istého momentu sme dokázali hrať, potom sa ukázala skúsenosť Holanďaniek a urobili sme v sériách príliš veľa chýb. Škoda, že dievčatá nedokázali uveriť, že sa dá vyvinúť tlak aj proti takto silnému súperovi. Boli sme schopní ho vyvíjať servisom či útokom. Do istého momentu sa nám to darilo, ale hráčky tomu až tak neuverili. Musíme byť pokojní v takých ťažkých situáciách. Bolo tam veľa situácií, napríklad sme nezareagovali na uliate lopty. Mohli sme to ubrániť a v tom musíme byť pokojnejší a presnejší, aby sme Španielky mohli tlačiť počas celého zápasu a nielen v určitých fázach hry,“ uviedol Mašek podľa webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Premiérový štart

Najproduktívnejšou slovenskou hráčkou v stretnutí bola Zuzana Šepeľová, ktorá zažila premiéru na kontinentálnom šampionáte.

„V zápase som sa cítila dobre a teší ma, že mám za sebou premiérový štart na majstrovstvách Európy. To, že sa tak stalo v zápase proti Holandsku, je len bonus k tomu. Je to veľmi kvalitný tím. Veľmi ma mrzí prehra, ale na druhej strane som rada, že sme si na ihrisku neurobili hanbu a ideme ďalej,“ skonštatovala smečiarka, ktorá nazbierala 15 bodov.

Slovenské volejbalistky sa D-skupine na ME 2023 stretnú aj s Francúzkami (21.8. o 16.00 h) a domácimi Estónkami (22.8. o 19.00 h).