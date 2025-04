Slovenské hádzanárky vo Švajčiarsku vybuchli v druhom polčase a na MS asi nepostúpia - FOTO

Slovenské reprezentantky v hádzanej pravdepodobne nepostúpia na tohtoročné majstrovstvá sveta, ktoré sa na prelome novembra a decembra uskutočnia v Nemecku a Holandsku. Zverenky tréner Jána Beňadika totiž v prvom zápase baráže prehrali v St. Gallene s domácimi Švajčiarkami vysoko 22:38.

V nedeľňajšej odvete v Šali bude mimoriadne náročné doťahovať 16-gólové manko. Slovenské hráčky pritom vo Švajčiarsku v prvom polčase viedli aj o tri góly a do druhého vstupovali za nepriaznivého stavu 15:16.

Slovenkám vôbec nevyšiel úvod druhej tridsaťminútovky, keď skórovali až v polovici 39. minúty. Kopili technické chyby, čo súperky využívali a získali vysoký náskok, ktorý od 45. minúty (17:27) naďalej narastal. Záver stretnutie slovenský výber dohrával aj bez vylúčenej Kristíny Pastorkovej.

„Po výbornom prvom polčase prišlo niečo, čo sme nechceli. Rozhodlo to nielen o dnešnom zápase, ale keď budeme realisti, tak asi aj o celej baráži. Som veľmi sklamaný z toho druhého polčasu, lebo sme zahodili robotu, ktorú sme do toho celého dali. Úplne sme upadli na koncentrácii. Chceli sme hrať s nimi fyzicky, lebo sme vedeli, že im to nebude voňať, no upustili sme od toho.

Boli tam jednoduché chyby na pozíciách krajných obrancov a potom sa to prenieslo do celej obrany. Nevedeli sme si pomôcť. Odišiel nám pohyb vpred i vzadu. Nemôžeme prehrať úvod druhého polčasu 0:8. To rozhodlo,“ vyhlásil tréner Beňadik podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).