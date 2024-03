Slovenské a České organizácie občianskej spoločnosti odmietajú politické zásahy do nezávislosti RTVS

Slovenské a České organizácie občianskej spoločnosti odmietajú zásahy do nezávislosti Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Vedúci predstavitelia viacerých organizácií sa tak podpísali pod výzvu, ktorá je adresovaná európskym inštitúciám, ako aj ďalším medzinárodným organizáciám. Signatári žiadajú, aby tieto inštitúcie v rámci svojich kompetencií podnikli kroky, ktoré povedú k ochrane slobody médií na Slovensku.

„V čase, keď si väčšina krajín EÚ uvedomuje dôležitosť verejnoprávnych médií v kontexte boja proti dezinformáciám, vláda Roberta Fica sa rozhodla túto inštitúciu na Slovensku zrušiť a nahradiť ju vysielateľom, ktorý bude pod priamou politickou kontrolou,“ vyhlásila česko-slovenská občianska spoločnosť v reakcii na návrh novely zákona, ktorým by sa zrušila súčasná RTVS a vznikla by Slovenská televízia a rozhlas (STaR), ktorá by bola pod priamou kontrolou vládnej garnitúry.

Rozpor s princípmi európskej ochrany verejnoprávnych médií

Súčasný riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj je presvedčený, že zmeny sú účelové a v rozpore s princípmi európskej ochrany verejnoprávnych médií. Aj podľa signatárov česko-slovenskej výzvy je návrh zákona v priamom rozpore s Európskym aktom o slobode médií, ktorý má tvoriť spoločný rámec pre mediálne služby na vnútornom trhu EÚ.

„Schválené nariadenie okrem iného obsahuje záruky proti politickým zásahom do redakčných rozhodnutí. Kladie dôraz na nezávislosť a stabilné financovanie verejnoprávnych médií, ako aj na transparentnosť vlastníctva médií a prideľovania štátnej reklamy. Stanovuje tiež opatrenia na ochranu nezávislosti redaktorov a zverejňovanie konfliktov záujmov,“ priblížili predstavitelia občianskych organizácií.

Vo vyhlásení súčasne pripomenuli, že viceprezidentka Európskej komisie Věra Jourová, ktorá je súčasne iniciátorkou legislatívy, sa vyjadrila, že návrh nového zákona môže viesť ku koncu nezávislého spravodajstva verejnoprávnych médií na Slovensku. Zástupcovia organizácií preto rázne odmietajú nový vládny návrh a plne odporujú vyhlásenie viac ako tisícky zamestnancov RTVS, ktorí žiadajú stiahnutie návrhu.

Kroky na ochranu slobody médií

Zamestnanci súčasne varujú, že sa predložená reforma môže stať nástrojom politického ovládnutia RTVS pre akúkoľvek vládnu moc. Signatári rovnako podporujú snahy zamestnancov RTVS iniciovať celospoločenskú diskusiu o budúcnosti verejnoprávneho média.

„Žiadame inštitúcie EÚ a ďalšie medzinárodné organizácie, aby v rámci svojich kompetencií podnikli kroky na ochranu slobody médií na Slovensku,“ uzavreli predstavitelia česko-slovenskej občianskej spoločnosti.

Iniciátormi výzvy sú riaditeľ Inštitútu pre budovanie odolnosti Victor Breiner, riaditeľka Centra pre informovanú spoločnosť Andrea Michalcová a riaditeľ MEMO 98 Rasťo Kužel. Pod výzvu sa podpísali aj vedúci predstavitelia slovenských organizácií, akými sú napríklad Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Zastavme korupciu, Via Iuris, Post Bellum, Nadácia Jána Langoša, PDCS, Karpatská nadácia, Sebavedomé Slovensko, Nadácia Milana Šimečku či Nadácia Ekopolis. Podpísali sa aj predstavitelia českých organizácií, akými sú napríklad spolok Nelež, Pražská kaviareň, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty , Nadační fond pro Ukrajinu či Občanské zázemí.