Slovenská pošta má nové vedenie, Lančarič vymenoval predsedu Kupku aj ďalších

Slovenská pošta má nových členov predstavenstva. Poverený minister dopravy Pavol Lančarič na základe výsledkov výberového konania vymenoval za predsedu predstavenstva štátnej spoločnosti Vladislava Kupku, za podpredsedu predstavenstva Juraja Jakuboviča a za člena riadiaceho orgánu Norberta Polievku.

Výberové konanie

Ministerstvo dopravy SR v pondelok informovalo, že Kupka a Jakubovič boli vo funkcii dočasne, pričom úspešne absolvovali výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo 12. septembra.

„Výber týchto dvoch dlhoročných manažérov bol správny, čo ukázalo aj výberové konanie, ktoré úspešne zvládli. Prajem im, aby priniesli do vedenia pošty nový impulz a aby spoločnosť pod ich vedením napredovala,“ povedal Lančarič.

Odvolanie z funkcií

Rezort dopravy vyhlásil výberové konanie začiatkom augusta, pôvodný termín na prihlásenie sa do 17. augusta predĺžil do 31. augusta. Zdôvodnil to snahou o vytvorenie možnosti hlásiť sa viacerým uchádzačom. Ministerstvo neuviedlo, či sa ich napokon aj viac prihlásilo.