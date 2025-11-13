Slovenská olympionička v lukostreľbe si dá pauzu, podstúpila operáciu zápästia pravej ruky

Trinásta žena aktuálneho rebríčka v olympijskom luku sa skúšobne do súťažného diania zapojí možno už v polovici decembra na halových pretekoch v nemeckom Berlíne.
Denisa Baránková
Slovenská olympionička v lukostreľbe Denisa Hurban Baránková si istý čas odpočinie od tréningov. Dvadsaťštyriročná bratislavská rodáčka totiž podstúpila operáciu pravej ruky. Informuje o tom oficiálny web Slovenského lukostreleckého zväzu (SLZ).

Účastníčke OH v Tokiu aj OH v Paríži z rokov 2021 a 2024 invazívne odstránili výrastok zo zápästia pravej ruky. Zákrok bol bez komplikácií.

„Z problémového miesta mi zosekali všetko, čo bolo treba. Našťastie, vôbec sa to netýkalo mäkkých tkanív, čo by v zmysle termínu návratu a budúcej športovej funkčnosti bolo horšie. Predpoklad je, že do mesiaca by som sa mala dať dokopy. Ak to pôjde podľa očakávaní, rekonvalescencia naozaj nebude dlhá. Výrastok som mala dlhšie, ale nespôsoboval mi bolesti. Od začiatku vonkajšej sezóny som sa však už trochu trápila. Zápästie prestávalo byť spoľahlivé, občas som náhle mala brutálny problém strieľať. Negatívne to vplývalo aj na moje sebavedomí,“ prezradila.

Trinásta žena aktuálneho rebríčka v olympijskom luku sa skúšobne do súťažného diania zapojí možno už v polovici decembra na halových pretekoch v nemeckom Berlíne.

„Hľadali sme termín, v ktorom by bolo najvhodnejšie absolvovať operáciu. Oželiem druhé kolo Indoor World Series tento týždeň v luxemburskom Strassene. Chýbať budem aj na IWS v januárovom francúzskom Nimes, ale v tomto prípade zo študijných dôvodov,“ vysvetlila. Chýbať by nemala v polovici februára 2026 na halových majstrovstvách Európy v bulharskom Plovdive.

V roku 2025 bola Denisa Hurban Baránková zlatá v terénnej lukostreľbe na multišportových Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu a na majstrovstvách Európy v halovej lukostreľbe v tureckom Samsune bola súčasťou strieborného slovenského tímu spolu s Elenou Bendíkovou a Kristínou Druskovou.

