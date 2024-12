Slovenská národná galéria reaguje na výsledky auditu. Suma 5,5 milióna eur išla dodávateľovi stavby a nie projektantom

Audit ministerstva kultúry poukázal na to, že takmer 5,5 milióna eur bolo v rámci 80-miliónovej rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie (SNG) uhradených za stavebné práce bez právneho dôvodu. Galéria na to reaguje, že táto suma bola vyplatená dodávateľovi stavby a nie projektantom, medzi ktorými bol otec bývalej riaditeľky Alexandry Kusej.

„Výška týchto nákladov bola určená na základe znaleckého posudku odbornej firmy a SNG ním dosiahla zníženie z 12 miliónov eur, ktoré dodávateľ stavby pôvodne požadoval. Tieto náklady súviseli s omeškaním stavebných prác, pričom dodávateľ stavby sa odvolával na klauzulu zo základnej zmluvy, ktorú vypracovalo ministerstvo kultúry, a to aj napriek výhradám zo strany SNG,“ uviedla pre agentúru SITA manažérka pre publicitu Slovenskej národnej galérie Zuzana Dzurdzíková. Dodatky bývajú bežnou súčasťou stavebných zmlúv a riešia nepredvídateľné situácie.

Konflikt záujmov

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) opakovane hovorí o zneužívaní moci a konflikte záujmov zo strany exriaditeľky SNG Kusej z dôvodu, že rekonštrukciu galérie robil architektonický ateliér, ktorého spoločníkom je Kusej otec – Martin Kusý. Zákazku získali od medzinárodnej komisie v súťaži pred 20 rokmi.

„To, že rekonštrukcia SNG za takmer 80 miliónov eur bola v gescii rodiny odvolanej bývalej generálnej riaditeľky pani Kusej, je už známa vec, rovnako ako aj to, že podpisovala dodatky s firmou svojho otca,“ pripomínala aj v stredu na tlačovej besede ministerka.

V minulosti sa nezistili žiadne pochybenia

Galéria však zdôrazňuje, že v minulosti túto skutočnosť už preverovali viaceré audity a nezistili žiadne pochybenia. Dzurdzíková podotkla, že v od decembra 2018 do marca 2019 bol na základe rozhodnutia vtedajšej ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (dnes poslankyňa Národnej rady za Hlas-SD, pozn. SITA) v SNG vykonaný vnútorný audit, ktorého predmetom bolo zhodnotenie riadenia rekonštrukcie.

„Závery audítorskej správy sa venovali aj problému stretu záujmov, ktorý následne posudzoval aj Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý konštatoval, že pri uzatváraní dodatkov s projektovou kanceláriou nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, ktoré by malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ zdôraznila Dzurdzíková.

Zmluva o vytvorení a použití diela

Šimkovičová tiež uviedla, že zmluva o vytvorení a použití diela, na základe ktorej si Kusá sama sebe vyplácala finančnú odmenu, bola v rozpore so zákonom podpísaná jej zástupkyňou, ktorá na to nemala platné oprávnenie. Úkon bol preto podľa ministerky z právneho hľadiska neplatný. Takýchto úkonov podpisovaných zástupkyňou bolo viac. Galéria odmieta, že by zástupkyňa nemala platné poverenie.

„Menovací dekrét Alexandry Homoľovej priamo uvádzal: „Zástupkyňa generálnej riaditeľky koná v mene SNG vo všetkých veciach vo vecnej pôsobnosti generálnej riaditeľky, ktoré jej boli generálnou riaditeľkou delegované“. Čím priamo jasne odkazuje na organizačný poriadok a vymedzuje právomoci pani Homoľovej,“ podčiarkla Dzurdzíková.

Finančná odmena

Na margo finančnej odmeny, ktorú podľa Šimkovičovej Kusá vyplácala sama sebe, reagovala, že je bežnou praxou vo všetkých inštitúciách zriaďovaných ministerstvom kultúry, že ak zamestnanci vykonávajú činnosť nad rámec svojej pracovnej zmluvy, tak je k tejto činnosti uzavretá samostatná zmluva.

„Každý, kto vykonáva prácu mimo svojej náplne, má uzavretú zmluvu. Výšku odmeny určuje honorárová komisia autorom na základe platných interných predpisov,“ povedala.