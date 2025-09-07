Pápež Lev XIV. vyhlásil za svätého 15-ročného Carla Acutisa, prezývaného „Boží influencer“ – FOTO

Desaťtisíce ľudí sa v nedeľu zišli vo Vatikáne, kde pápež Lev XIV. vyhlásil za svätého talianskeho tínedžera Carla Acutisa. Prvého katolíckeho svätca narodeného v novom tisícročí, prezývaného „Boží influencer“ za jeho snahu šíriť vieru online.
Krátky, no silný životný príbeh
Carlo Acutis, narodený v Londýne v roku 1991 talianskym rodičom, zomrel na leukémiu keď mal 15 rokov. Jeho kanonizácia sa uskutočnila v slávnostnom obrade na Námestí svätého Petra za prítomnosti jeho rodiny a približne 80 000 veriacich, z ktorých mnohí boli mladí ľudia.
„Dokázal spojiť každodenný život – školu, futbal a vášeň pre IT a počítače – s neotrasiteľnou vierou,“ povedal 17-ročný Filippo Bellaviti, ktorý sa zúčastnil obradov.
Spolu s Acutisom bol za svätého vyhlásený aj taliansky horolezec Pier Giorgio Frassati, ktorý zomrel v roku 1925 vo veku 24 rokov na detskú obrnu. Obaja mladí muži sú podľa pápeža pozvaním pre všetkých, najmä mladých, aby svoj život neplytvali, ale smerovali k vyšším hodnotám.
Zázraky pripisované Acutisovi
Carlo Acutis, známy ako „kyber-apostol“, sa preslávil tým, že dokumentoval zázraky a ďalšie prvky katolíckej viery na internete. Jeho telo je vystavené v sklenenej rakve v talianskom Assisi, oblečené v džínsoch a teniskách značky Nike. Kanonizácia je výsledkom dlhého procesu, ktorý zahŕňa vyšetrenie dvoch zázrakov pripisovaných Acutisovi – uzdravenie brazílskeho dieťaťa s výnimočnou pankreatickou malformáciou a zotavenie kostarického študenta po vážnej nehode.
Pier Giorgio Frassati bol vyzdvihnutý ako vzor charity a služby chudobným a chorým. Jeho kanonizácia bola potvrdená po uznaní druhého zázraku – nevysvetliteľného uzdravenia mladého Američana v kóme. Kanonizácia Carla Acutisa, ktorá bola pôvodne plánovaná na apríl, ale bola odložená po smrti pápeža Františka, je prvou kanonizáciou pápeža Leva XIV. a vyvolala celosvetový záujem, najmä medzi mladými ľuďmi.