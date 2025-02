Slovenky vstupujú do Ligy národov, kvalitu chcú potvrdiť aj na ihrisku - VIDEO

Slovenské futbalové reprezentantky majú pred sebou úvodné stretnutia v tomto roku. V Trnave ich čakajú súboje proti Faerským ostrovom a Moldavsku v Lige národov.

„Mali sme nejaká zranenia. Súperky sú pre nás trochu neznáma za ostatné obdobie, prípravné zápasy sme hrali väčšinou so súperkami vyššie z rebríčka. Bude to pre nás nová skúsenosť. Verím, že sa dobre pripravíme,“ uviedol na reprezentačnej akcii Michal Švihorík.

Po istom čase sa do národného tímu vrátila Karolína Bayerová.

„Pocit z návratu je skvelý, nebola som tu vyše roka. Motivácia vrátiť sa bola voľká. Chceme získať šesť bodov, aj keď to nebude jednoduché. Verím, že spoločnými silami to dotiahneme do úspešného konca,“ povedala.

Tamara Morávková verím, aby si formu z klubu prenesie aj do reprezentácie.

„V zápasoch však musíme hrať trpezlivo a snažiť sa prekonať súperky,“ vyhlásila.

Skúsená brankárka Mária Korenčiová je presvedčená, že kvalita je na strane slovenského družstva.

„Musíme to však potvrdiť na ihrisku. Zápasy sa začínajú od 0:0, od nás sa bude čakať tvorivosť. Teším sa na tieto dva zápasy,“ zhodnotila.