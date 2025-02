Slovenky sa v snežení a vetre nedostali do top dvadsiatky v šprinte. V divokých podmienkach Bátovská Fialková 22.

Justine Braisazová-Bouchetová sa stala majsterkou sveta v rýchlostných pretekoch na 7,5 km na biatlonovom šampionáte vo švajčiarskom Lenzerheide.

Skúsená 28-ročná Francúzka o necelých 10 sekúnd zdolala Nemku Franzisku Preussovú a presne o 10 sekúnd Fínku Suvi Minkkinenovú.

Iba desatinky…

Rozdiel medzi striebornou a bronzovou medailou boli iba dve desatiny sekundy. Švajčiarke Lene Häckiovej-Grossovej ušiel bronz o 1,4 s. Obhajkyňa titulu Francúzka Julia Simonová skončila siedma. Víťazná Braisazová-Bouchetová získala desiatu medailu na majstrovstvách sveta, štvrtú zlatú, ale len druhú v individuálnej disciplíne.

Úspešná biatlonová mamička brala zlato pred rokom v českom Novom Meste na Morave v hromadnom štarte na 12,5 km. V tejto disciplíne bola zlatá aj na ZOH 2022 v Pekingu.

Slovenky mimo Top 20

Slovenské reprezentantky nesklamali, ale v náročných podmienkach v snežení a silnom vetre robili chyby na strelnici. Paulína Bátovská Fialková skončila s dvoma nepresnými výstrelmi na 22. mieste a Anastasia Kuzminová s tromi chybami na tridsiatom treťom.

Obe postúpili do stihacích pretekov, zatiaľ čo tretej Slovenke Zuzane Remeňovej sa to nepodarilo. S tromi chybami pri streľbe skončila po slabšom behu na 78. mieste.

Preteky nevyšli viacerým favoritkám. Švédka Hanna Öbergová bola devätnásta, Talianka Dorothea Wiererová dvadsiata prvá. Najlepšia z českého kvarteta Lucie Charvátová skončila tridsiata deviata.

Divoké podmienky

„Vedela som, že to nebude o bezchybnej streľbe. Po jednej chybe na oboch streľbách zasa nebol najhorší výkon. Moje lyže však dnes nešli od začiatku do konca, čo ma veľmi mrzí. Na niektorých miestach na trati to bolo dosť vyšmýkané, neskôr to zasa zabrzdilo v čerstvom snehu. Boli to divoké podmienky. Dúfam, že v stihačke sa posuniem dopredu a že nebude taký silný vietor,“ zhodnotila Paulína Bátovská Fialková pre STVR.

Príprava sa neodrazila

„Podmienky boli náročné, vietor sa stále menil. Posledná netrafená ležka, škoda jej, stojka bola rozhádzaná. Čerstvý sneh robil brzdu, snažila som sa držať tempo, ale nedalo sa lepšie. Mrzí ma to. Príprava na MS bola kvalitná, ale neodrazila sa na dnešnej streľbe v náročných podmienkach. Na tie sa dá pripraviť len v hlave, lebo je to pre nás všetky rovnaké. Dúfam, že v ďalších pretekoch sa budem zlepšovať,“ povedala Anastasia Kuzminová.