Slovenky sa v Šamoríne pripravujú na aprílový boj o MS 2025 proti Švajčiarkam - FOTO

Slovenská reprezentácia hádzanárok sa od pondelka pripravuje v Šamoríne pod dohľadom trénera Jána Beňadika. Nový kouč národného tímu si na sústredenie pozval dovedna 20 hráčok. Zdravotné problémy z hry vyradili Irynu Jablonskú s Barboru Lanczovú.

„Iryna mala dlhodobý problém s kolenom. Dohodli sme sa, že si to vyrieši radšej teraz, keď nás nečaká žiadny kvalifikačný zápas. Dostala teda týždeň voľno s tým, že na aprílovú baráž bude v poriadku,“ povedal k absencii brankárky tréner Beňadik.

Doplnil tiež, že problém s kolenom by mal byť zažehnaný v priebehu 7 až 10 dní. V oveľa vážnejšej situácii sa ocitla ľaváčka Barbora Lanczová, ktorá sa opäť zranila. Tentoraz je to kosť v priehlavku a spojka Mosonmagyaróváru v pondelok podstúpila operačný zákrok.

„Verím, že všetko dobre dopadne a šanca, že nám v baráži pomôže, sa bude len zvyšovať,“ doplnil tréner. Jablonskú v tíme nahradila Bella Oláhová a miesto Lanczovej pricestovala do Šamorína Dorota Bačenková.

V závere aktuálneho týždňa absolvujú Slovenky prípravný zápas proti účastníkovi najvyššej maďarskej súťaže z Ostrihomu.

„V piatok popoludní máme modelovaný tréning a v sobotu zápas. V prvom rade si musíme prejsť naše systémové veci a od dnešného dňa smerujeme prípravu k zápasom proti Švajčiarsku. Času je málo, potrebujeme si nastaviť nejaké pravidlá, ktoré budú v rámci hry fungovať,“ priblížil nový tréner našej reprezentácie s tým, že dôraz chce aj s asistentmi Martinom Križanom a Jurajom Hudákom klásť na obranu.

Slovenské hádzanárky na majstrovstvách Európy prehrali všetky tri zápasy vysokým rozdielom. Foto: FB, www.slovakhandball.sk

„Musíme, lebo videli sme počas majstrovstiev Európy, že to nebola časť hry, ktorá nám išla. Máme jasnú predstavu. Do družstva sa vrátila Emma Hudáková, ktorá si povinnosti v obrane do veľkej miery plní aj v klube, takže určite bude dôležitou hráčkou. Musíme organizáciu hry postaviť tak, aby sme so Švajčiarskom boli schopní hrať vyrovnanú partiu,“ povedal Beňadik 37 dní pred zápasom vo Švajčiarsku.

Len na pripomenutie, aprílové stretnutia proti Švajčiarsku rozhodnú o tom, či sa Slovenky predstavia na tohtoročných majstrovstvách sveta. Prvý súboj sa uskutoční 9. apríla v St. Gallene, odveta o štyri dni neskôr v Šali.