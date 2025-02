Slovan Bratislava doma naďalej nevíťazí, pred vlastnými fanúšikmi podľahol aj Nitre - FOTO, VIDEO

Väčšina súbojov 52. kola slovenskej hokejovej extraligy je na programe v piatok večer, no jedno stretnutie sa konalo už vo štvrtok. Na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa domácemu Slovanu Bratislava nepodarilo prerušiť nepriaznivú šnúru prehier v domácom prostredí.

Pred vlastnými fanúšikmi „belasí“ nepoznajú chuť víťazstva už viac ako mesiac, zatiaľ naposledy ich potešili ešte 19. januára a odvtedy ťahajú šnúru siedmich prehier. Slovan vo štvrtok podľahol Nitre 0:2, góly víťazov zaznamenali Tomáš Hrnka a Jakub Lacka.

„Znova sme dostali v závere skúšku, ktorú sme predtým dvakrát nezvládli. Súper mal dve presilovky, hral v šestici proti štyrom, takisto na konci piati proti štyrom, ale chalani to výborne ubránili. Aj vďaka tomu máme tri body,“ uviedol po súboji nitriansky kouč Andrej Kmeč podľa oficiálneho webu HK Nitra.

Lavička Slovana bola spokojná s prvou bezgólovou tretinu.

„V nej sme dodržiavali taktické zámery, ktoré sme mali v tomto zápase. Stál proti nám kvalitný súper, v druhej časti hry sa dostával do brejkových situácií, to si musíme lepšie postrážiť. Na konci dňa môžeme povedať, že bez gólu sa nedá vyhrať zápas. Zlomový sa ukázal gól na konci druhej tretiny. Potom sme aj tlačili, ale Nitra si to postrážila,“ zhodnotil tréner Tomáš Surový.

Slovan je v extraligovej tabuľke šiesty, zotrvanie v prvej šestke už nemá vo vlastných rukách. Musí čakať na prípadné zaváhanie hokejistov Popradu. Ak klesne na siedmu priečku, namiesto štvrťfinále sa predstaví už v kvalifikácii play-off.