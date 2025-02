Historický rekord v Nitre, Nové Zámky dostali 13 gólov. Niektorých chlapcov sme videli prvýkrát, vravel tréner

V histórii najvyššej slovenskej hokejovej súťaže sa v utorok po tretí raz zrodilo víťazstvo niektorého z tímov rozdielom 12 gólov. Hráči majstrovského HK Nitra zvíťazili na domácom ľade nad beznádejne poslednými Novozámčanmi 13:1.

„Dôležité body, ktoré sme potrebovali do tabuľky. Bohužiaľ, pre Zámky končí sezóna takto. Vyskladali to, čo je dostupné. Samozrejme, kvalita tam nie je taká veľká. Pre nás sú to dôležité tri body, ale počet gólov by som nepreceňoval. Súper je v nezávideniahodnej situácii. Pre nás začína dôležitá fáza proti silným súperom počnúc ďalším kolom. Tí nám ukážu, na čom sme,“ povedal podľa klubového webu tréner HK Nitra Andrej Kmeč.

Rekord Slovana a Popradu je minulosť

Mužstvo spod Zobora vytvorilo rekord slovenskej extraligy v počte strelených gólov v jednom zápase. Doterajšie maximum patrilo duu HC Slovan Bratislava a HK Poprad. „Belasí“ v play-off ročníka 1998/1999 zdolali Spišskú Novú Ves 12:0 a „kamzíci“ z Popradu v tejto sezóne vyhrali rovnakým výsledkom nad Novými Zámkami.

Kouč Novozámčanov Erik Čaládi priznal, že na nitrianskom ľade to bol obraz toho, ako to v mužstve vyzerá. „Niektorých chalanov sme videli prvýkrát. Kvalita tam skrátka nie je. Nitra to od začiatku zobrala do svojich rúk a vytrvala v tom 60 minút. Potešil nás aspoň potlesk tribún po strelenom góle. Klobúk dole, že aj napriek rivalite medzi fanúšikmi sa zatlieskalo mladému hráčovi, ktorý dal prvý gól v extralige,“ vyhlásil Čaládi, ktorého tím sa po skončení základnej časti minimálne na rok rozlúči s extraligou.