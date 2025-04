Slovákov čaká v júni zlatá edícia Európskej ligy, v nominácii chýba viacero známych mien - FOTO

Aj slovenská reprezentácia volejbalistov absolvuje v júni zlatú edíciu Európskej ligy. Začnú domácim turnajom v Bratislave, neskôr vycestujú do Portugalska a Španielska.

Tréner Steven Vanmedegael už zverejnil širší menoslov hráčov, ktorí sa od nedele 18. mája budú pripravovať v Púchove a absolvujú prípravné stretnutia v Bukurešti proti Rumunsku.

„Pre nás je veľmi dôležité, aby sme opäť dali chlapcom príležitosť na získanie skúseností. Je úžasné, že budeme opäť hrať v Zlatej Európskej lige. Zapracujeme mladých hráčov do tímu so skúsenejšími. Druhá časť sezóny bude pre nás ešte dôležitejšia, keďže nás čaká kvalifikácia o postup na majstrovstvá Európy. Obe časti tejto sezóny poslúžia na získavanie skúseností, ktoré, verím, hráči zužitkujú na budúcoročných ME.

Naším cieľom je, aby sme najmä počas domácich zápasov inšpirovali deti a ukázali im ich volejbalové vzory v akcii. Veľmi sa tešíme na zápasy v Bratislave – v krásnej hale s výbornými podmienkami. Tribúny sú blízko ihriska, a diváci tak môžu hráčov nielen vidieť, ale aj počuť. Osobne sa veľmi teším na novú reprezentačnú sezónu. Máme v nominácii niekoľko nových mien a som rád, že s nimi môžem pracovať na budúcnosti slovenského volejbalu. Budeme sa sústrediť na techniku, taktiku a ďalšie herné aspekty,“ povedal 38-ročný kouč Vanmedegael podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Nováčikmi v národnom tíme budú niekdajší reprezentanti do 20 resp 22 rokov – Martin Rendla, Filip Makónyi, Róbert Pijaček a Simon Pati-Nagy. S tímom sa bude po zranení pripravovať blokár Michal Zeman, ktorý bude pracovať na svojom plnohodnotnom návrate po minuloročnej operácii kolena.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Mužská reprezentácia SR však bude musieť zaobísť bez viacerých hráčov, keďže nomináciu ovplyvnili zranenia aj životné rozhodnutia hráčov. V tíme bude chýbať viacero známych mien. Smečiar Branislav Skasko sa nemohol zapojiť do prípravy pre zdravotné problémy ovplyvnené operáciou kolena. Ďalšou absenciou je Michal Petráš, ktorý nebude reprezentovať kvôli zdravotným problémom.

S ohľadom na zdravotný stav vypadli z nominácie aj blokár Lukáš Kyjanica a univerzál Erik Gulák, ktorých trápia zranené kolená. Nateraz nebude v reprezentácii z rodinných dôvodov nahrávač Filip Palgut. Ešte počas sezóny ukončil aktívnu kariéru libero Martin Turis a chýbať budú aj smečiar Michal Sčerba a libero Samuel Paňko, ktorí dali pred reprezentáciou Slovenska prednosť pracovným povinnostiam.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V druhej časti sezóny, na ktorú sa bude tvoriť nová nominácia na prípravu pred kvalifikáciou o postup na ME 2026, sa k družstvu pripoja aj smečiari Tomáš Halanda, Lukáš Smolej a Michal Trubač. V hre je aj možnosť nominácie skúseného nahrávača Juraja Zaťka na zápas proti Lotyšsku a o svojej budúcnosti chce do konca mája rozhodnúť blokár Šimon Krajčovič.

V Európskej lige na turnaji v Bratislave (6. a 8. júna) si Slováci zmerajú sily s výbermi Fínska a Severného Macedónska, v Loule (13. a 14. júna) potom nastúpia proti domácemu Portugalsku aj Izraelu, na turnaji v Lugu (20. a 21. júna) budú ich súpermi domáci Španieli a Lotyši.