SLOVAKIA TRAVEL: Predstavujeme Košice a Dolný Zemplín

Na východnom Slovensku je množstvo krásnych a málo poznaných miest. Východoslovenská metropola Košice ponúka navyše výborné letecké medzinárodné spojenie s Zürichom, Londýnom, Dublinom, Viedňou, Varšavou, Prahou, čo je efektívny prostriedok na podporu incomingového, teda príjazdového turizmu na Slovensku. Zahraniční návštevníci, najmä počas letných prázdnin, tvoria takmer 50% z celkového počtu návštevníkov Košíc, čo predstavuje výrazný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúcich rokov.

Košice zo zahraničných návštevníkov, podľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit Košice, najčastejšie navštevujú Česi. Nasledujú Ukrajinci, Poliaci, Nemci a Maďari.

„Košice ponúkajú návštevníkom široké spektrum zážitkov. Medzinárodné letecké spojenie mesta ponúka pre cestovný ruch východného Slovensko obrovskú pridanú hodnotu na rozvoj turizmu vďaka priamemu leteckému spojeniu s dôležitými európskymi mestami. Navyše, rakúske letisko Schwechat je medzinárodným leteckým uzlom pre celý svet, Košice majú preto potenciál na vývoj cestovného ruchu pre východné Slovensko obrovský,“ uviedla generálna riaditeľka SLOVAKIA TRAVEL Ivana Vala Magátová.

Košice vďaka leteckému spojeniu navštevujú aj turisti či dovolenkári zo vzdialenejších trhov. Vo väčšine prípadov ide o dovolenku v Európe v rámci krajín V4.

„Najvýraznejší nárast sme zaznamenali u návštevníkov zo Spojených štátov, pričom ich počet stúpol o 20% oproti minulému roku,“ vysvetlila Michaela Podoláková, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit Košice.

Košice ponúkajú nádhernú prehliadku mestom s príkladom dominanty Dómu sv. Alžbety – najväčšieho kostola na Slovensku s plochou interiéru 1 200 m² označovaným za najvýchodnejšiu gotickú katedrálu francúzskeho štýlu v Európe.

Už tradičným dátumom v kalendári, kedy sa Košice zaplnia návštevníkmi, je prvý októbrový víkend v roku, kedy sa v meste koná významné športové podujatie Medzinárodný maratón mieru, kde SLOVAKIA TRAVEL bola tento rok jedným z partnerov.

„V porovnaní s predpandemickým rokom 2019 Košice zaznamenávajú výrazný návrat turistov. Doteraz sa počet návštevníkov v roku 2024 zvýšil o viac ako 4%, čím prekonal čísla z predchádzajúceho rekordu. V roku 2019 Košice do tohto času zaznamenali 181 434 návštevníkov, zatiaľ čo v roku 2024 toto číslo vzrástlo už na 189 140,“ povedala generálna riaditeľka SLOVAKIA TRAVEL Ivana Vala Magátová.

„Doterajší vývoj naznačuje rekordnú sezónu s neustále narastajúcim počtom návštevníkov, ktorí si prichádzajú vychutnať historické, kultúrne a prírodné krásy mesta. Od začiatku roka 2024 sa počet návštevníkov v Košiciach zvýšil o 6% v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2023 (január až august). V každom mesiaci dosiahli čísla vyššie hodnoty ako kedykoľvek predtým, čo potvrdzuje, že mesto naďalej priťahuje turistov z domáceho aj zahraničného trhu,“ povedala Michaela Podoláková, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit Košice.

Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL v spolupráci s TV TA3 spolupracuje na relácii Tajomstvá Slovenska formou moderátorských vstupov s odborníkom na cestovný ruch zo svojich radov. Každý mesiac sa na obrazovkách predstavujú jednotlivé regióny s cieľom ich propagácie a podpory cestovného ruchu. Na obrazovkách televízie budú najbližšie odprezentované Košice a Dolný Zemplín.

„Tento raz sme navštívili košický Visit Košice Infopoint v centre mesta, pozreli sme si virtuálnu sakrálnu prehliadku, prešli sme sa Uličkou remesiel, kde sme zavítali do hrnčiarstva a kochali sa ukážkou hrnčiarskeho umenia. Nazreli sme tiež do Kulturparku a Steelparku, pozreli sme sa do Múzea letectva s historickými leteckými exponátmi a na káve sme si pochutili v kaviarni, kde nám spoločnosť robili alpaky. Unikátnym zážitkom bola večerná farebná spievajúca fontána v Košiciach, nevynechali sme ani ZOO a Dinopark či Botanickú záhradu. Na dolnom Zemplíne sme si nenechali ujsť Zemplínske múzeum v priestoroch nádherného kaštieľa v Michalovciach, vtačí štebot sme si vychutnali na mieste Vtačí raj neďaleko Michaloviec a tradičnú kuchyňu sme ochutnali na salaši neďaleko Zemplínskej Šíravy,“ vymenovala Zuzana Eliášová, vedúca Odboru komunikácie SLOVAKIA TRAVEL.

Reláciu Tajomstvá Slovenska z Košíc a Dolného Zemplína si môžete pozrieť v nasledujúcich termínoch.

Premiéra:

utorok: 22.10. o 15.30 h.

Reprízy:

utorok 22.10. o 20.30 h,

štvrtok 24.10. o 15.30 h,

sobota 26.10. o 11.30 h,

nedeľa 27.10. o 21.30 h.

