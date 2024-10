Slovak Women in Tech 2024: Čo môže ženám dať a vziať umelá inteligencia?

Nerozprávame, konáme. Meníme krajinu na lepšiu. Pokračujúc v tejto myšlienke, organizácia Aj Ty v IT pripravila 3. ročník populárnej celodennej multižánrovej konferencie Slovak Women in Tech (SWiT) s mottom: Objav. Podpor. Spoznaj — ženský potenciál v IT. Hlavnou témou aktuálneho ročníka je umelá inteligencia. Čo môže dať aj vziať ženám? Dozviete sa už vo štvrtok 10. októbra 2024 v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

„Poďte s nami objavovať príležitosti, výzvy a nové možnosti. Plniť si sny vďaka inovatívnym cestám a nástrojom, akými ženy môžu využívať silu umelej inteligencie vo svoj prospech. A to na dosiahnutie úspechov v kariére i osobnom živote,“ pozýva Petra KOTULIAKOVÁ, výkonná riaditeľka Aj Ty v IT.

Pod spoločným názvom ŽENY NA CESTE UMELEJ INTELIGENCIE je počas konferencie pripravený bohatý program. Môžete sa tešiť na zahraničné rečníčky, masterclass, inšpiratívne vystúpenia Sloveniek úspešných doma i v zahraničí, priestor, v ktorom sa ženy môžu stretnúť s potencionálnymi zamestnávateľmi aj na odborné workshopy, networking a slávnostný Galavečer, na ktorom po prvý raz odovzdajú ocenenie ŽENA V IT.

Cieľom novej prestížnej ceny je prehlbovanie idey vstupu žien do IT a ich podpora v odvetví. Zároveň chce vyjadriť verejné uznanie a poďakovanie všetkým, ktorí tejto myšlienke na Slovensku pomáhajú.

„Pre 3. ročník konferencie SWiT sa nám podarilo pripraviť obsahovo bohatý a aktuálny program s údernou dramaturgiou. Vybrané rečníčky a rečníci sú nielen rešpektovaní odborníci a odborníčky v AI, ale rúcajú tiež predsudky a menia svet okolo nás. Na našej konferencii sa s nimi budete môcť o tom porozprávať,“ približuje Monika KAPRÁLIKOVÁ, marketingová riaditeľka Aj Ty v IT.

Na konferencii SLOVAK WOMEN IN TECH vystúpia napríklad:

Alžběta SOLARCZYK KRAUSOVÁ, Respectful AI, Czech Women in AI (ČR);

Nimni PATEL, Head of Skills, Talent and Diversity techUK (UK)

Milan PIKULA, riaditeľ kyberbezpečnosti SK-CERT;

Gabriela CZANNER, docentka aplikovanej informatiky FIIT STU Bratislava;

Katarína MÁDELOVÁ, IT analytička Tatra Banka;

Kristína SOJÁKOVÁ, Intel Sales Leader IBM (USA);

Zuzana ŠAMAJ, Principal Solutions Engineer Cloudinary (UK);

Zuzana MOLČANOVÁ, EDU špecialistka, ARICOMA Slovensko

Prečo to robíme? Odpovedá Petra KOTULIAKOVÁ, riaditeľka Aj Ty v IT:

oceňovanie žien v IT sektore pomáha podporiť rovnaké príležitosti pre všetkých bez ohľadu na pohlavie

keď sú úspechy žien v IT sektore viditeľné a oceňované, môže to slúžiť ako inšpirácia pre mladé dievčatá a ženy, aby sa tiež zapájali do tejto oblasti a prekonávali prípadné prekážky

kultúra oceňovania žien v IT môže prispieť k vytvoreniu pozitívneho a inkluzívneho pracovného prostredia, kde sa všetci zamestnanci cítia ocenení a rešpektovaní

rovnaké zastúpenie žien a mužov v IT sektore prispieva k väčšej rozmanitosti názorov, skúseností a prístupov

Aj Ty v IT

Občianske združenie vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií.

Zámerom združenia, vyjadrenom v motte „Technology has no gender“, je dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti.

Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy.

Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl. Od vzniku Aj Ty v IT absolvovalo jeho vzdelávacie aktivity viac ako 51-tisíc dievčat a žien.

Popri konferencii Slovak Women in Tech a ocenení Žena v IT ponúka Aj Ty v IT ženám a dievčatám možnosť absolvovať verejné kurzy, workshopy na školách a pravidelné vzdelávacie kurzy, o ktorých sa dozviete viac na stránke www.ajtyvit.sk

