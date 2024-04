Slováci si v príprave na MS poradili v Humennom so Švajčiarmi, po dobrom výkone zvíťazili 3:0

Slovenská hokejová reprezentácia vstúpila do záverečnej prípravy pred májovými majstrovstvami sveta v Česku víťazne.

Vo štvrtkovom medzištátnom prípravnom stretnutí zverenci trénera Craiga Ramsayho triumfovali v Humennom nad výberom Švajčiarska 3:0. Obe mužstvá sa na rovnakom mieste stretnú aj v piatok.

Šieste víťazstvo

Slováci zaznamenali šieste víťazstvo po sebe, pričom v tejto sezóne 2023/2024 dosiahli v ôsmich dueloch až sedem triumfov. V 78. vzájomnom súboji v ére samostatnosti dosiahli Slováci 32. víťazstvo, okrem toho aj sedem remíz a 39-krát zvíťazili Švajčiari.

Od úvodu štvrtkového stretnutia dominovali predovšetkým pozorné defenzívy. V úvodnej tretiny pôsobili aktívnejším dojmom Slováci, ktorí prestrieľali Švajčiarov v pomere 14:7.

Za svoju aktivitu boli právom odmenení v 19. minúte, keď strelcom historicky premiérového reprezentačného zásahu na humenskom ľade bol Martin Faško-Rudáš.

Odolná slovenská obrana

V prostrednej časti hry prevzali iniciatívu hostia, no slovenská obrana bola odolná. V tretej tretine bol zápas dlho otvorený.

Poistku na 2:0 pridal až v 56. minúte Alex Tamáši a skóre stretnutia uzavrel pätnásť sekúnd pred koncom duelu do prázdnej bránky Andrej Kollár. V doplnkových samostatných nájazdoch boli úspešnejší Švajčiari (3:1).

„Atmosféra v Humennom bola fantastická, takmer som stratil hlas. Hlavne v prvej tretine sme hrali naozaj veľmi dobre. V príprave sme zatiaľ krátko. Nemali sme zatiaľ dostatok času, aby sme vyladili činnosti v presilovkách a oslabeniach. Napriek tomu si myslím, že sme dnes zahrali dobre,“ povedal v prenose JOJ Šport kanadský tréner Slovákov Craig Ramsay.

Víťazný debut Petrovického

Víťazný debut v reprezentácii zažil obranca Rayen Petrovický. „Cítil som sa dobre, vyhralo sa, takže všetko je dobré. Oba tímy prišli vyhrať, som rád, že nám sa to podarilo. Vynikajúca atmosféra, malý sviatok to bol pre ľudí, bolo vypredané, som za to vďačný. Mali sme od začiatku šance, druhá tretina bola horšia. Zajtra musíme začať tak, ako sme dnes začali,“ povedal po stretnutí v mixzóne 22-ročný syn majstra sveta z roku 2002 Róberta Petrovického, mimochodom rodák zo švajčiarskej Bellinzony.

Ramsayho asistent Ján Pardavý ocenil výborný tímový výkon v rýchlom zápase a skvelej atmosfére.

„Mali sme dobrý nástup do zápasu, prvých pár striedaní bolo výborných. Potom sme dostali presilovku a trochu sa to zastavilo. V kabíne sme si vraveli, že budeme často strieľať a to sa nedialo. Začalo sa trochu trochu lámať, ale celkovo to bolo dobré. Hrenák sa veľmi podržal najmä v druhej tretine. Dávid je brankár, ktorý na sebe pracuje, nikdy nie je spokojný. Odviedol skvelú prácu, dal nám šancu vyhrať tento zápas. Rayen Petrovický pôsobil na mladý vek skúseným dojmom, prakticky žiadnu chybu neurobil,“ skonštatoval Pardavý.