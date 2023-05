Slováci sa zhodli, že na Švajčiarov nemali. Ani Kazachstan však nebude ľahký súper (video+foto)

Slovenskí hokejoví reprezentanti ako prvý tím na tohtoročných majstrovstvách sveta strelili Švajčiarom gól, no body im to neprinieslo.

Aj dvojminútové striedania

Zverenci kanadského trénera Craiga Ramsaya vo štvrtkovom štvrtom zápase B-skupiny v lotyšskej Rige prehrali s „helvétmi“ 2:4 a patrí im nepostupová piata priečka v tabuľke so štyrmi bodmi. Slováci sa zhodli, že na mužstvo s viacerými hviezdami zámorskej NHL nemali.

„Aj počet striel hovorí o tom, že dnes boli Švajčiari lepší. My sa z toho musíme poučiť a v ďalších troch zápasoch streliť viac gólov, aby sme sa nebáli o výsledok až do posledných sekúnd. Musíme viac korčuľovať, strieľať na bránku a dlhšie podržať puk v útoku. Berie to strašne veľa síl, keď obrancovia nemôžu vystriedať. Niektorí mali dvojminútové striedania a tým pádom sa to celé rozhádzalo. Niektorí vládali viac, iní menej a potom dochádzali sily. Je to dlhý turnaj, takže sa musíme naučiť hrať jednoduchšie a môžeme zdolať každého,“ zhodnotil duel obranca Samuel Kňažko vo videu na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Kazachstan hráči nepodceňujú

Dvadsaťročný Trenčan si pripísal asistenciu pri góle Pavla Regendu na 2:2 v závere druhej tretiny. Najbližších súperov Slovákov z Kazachstanu nepodceňuje.

„Príliš som ich nesledoval, ale majú hráčov, ktorí vedia korčuľovať. Určite nebudú ako Švajčiari, ale my budeme hrať po menej ako 24 hodinách. Musíme sa na to pripraviť, zregenerovať, ísť do toho s čistými hlavami, zabudnúť na dnešok a zvíťaziť za tri body,“ vyhlásil Kňažko, ktorý už má za sebou prvé zápasy v drese tímu NHL Columbus Blue Jackets.

Švajčiari boli veľmi rýchli

Slovenskí hokejisti prehrávali v 25. minúte 0:2, no debutant na turnaji Andrej Kudrna bleskovo odpovedal na druhý gól Švajčiarov a vrátil svoj tím do hry.

„Švajčiari boli celkovo veľmi rýchli a celoplošne agresívni. Napádali nás už v našom pásme. V tretej tretine za stavu 2:3 sme si nevypracovali prakticky žiadnu šancu na vyrovnanie a to je škoda. Rozpis zápasov sme vedeli vopred a všetci vieme, že tie ďalšie budú veľmi dôležité. Nezáleží na tom, s kým hráme, Do každého zápasu musíme ísť na sto percent a odviesť maximum,“ skonštatoval 32-ročný útočník českého Litvínova.

Tím SR na MS prehral so švajčiarskym výberom už štvrtý duel bez prerušenia, za kratší koniec ťahal aj v Helsinkách 2022, Rige 2021 a Kodani 2018. Zatiaľ naposledy slovenský výber tohto súpera zdolal ešte v Helsinkách 2012 na ceste za striebrom. Slováci odohrajú piaty zápas na MS 2023 už v piatok od 19.20 h SELČ proti Kazachom, ktorí sú v tabuľke B-skupiny siedmi so ziskom dvoch bodov.