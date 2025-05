Slováci milujú podcasty – súťaž Podcast roka ukazuje, kto hýbe scénou - ROZHOVOR

Podcasty sa zo záľuby pre pár nadšencov stali fenoménom, ktorý hýbe mediálnou aj reklamnou scénou. Slovensko má podľa prieskumov viac než milión pravidelných poslucháčov a výdavky do digitálneho audia sa za posledné tri roky viac ako zdvojnásobili. Súťaž Podcast roka na tento trend reaguje už niekoľko rokov – a podľa zakladateľov projektu, Mateja Ohrabla a Dávida Tvrdoňa, má slovenská scéna nielen potenciál, ale aj kvalitu.

„Chceme oceniť tvorcov, ktorí budujú komunitu, prinášajú kvalitný obsah a vedia zaujať. No najdôležitejší hlas má publikum – to rozhoduje o tom, kto reálne uspeje,“ povedal organizátori v rozhovore pre agentúru SITA v podcaste Má to Filipa.

V súťaži Podcast roka hrá kľúčovú úlohu kombinácia poroty a verejnosti. Zatiaľ čo porota hodnotí obsah, formu a výnimočnosť, hlasovanie fanúšikov má rovnakú váhu. Tento rok môžu poslucháči hlasovať len do 31. mája na stránke www.podcastroka.sk. Samotné vyhlásenie výsledkov prebehne 4. júna formou online livestreamu.

Najväčšie trendy? Čoraz viac tvorcov kombinuje zvuk s obrazom, najmä na YouTube a TikToku. Na popularite rastú podcasty zamerané na psychologické témy – nielen u nás, ale aj vo svete. Podľa štúdií majú tieto relácie pozitívny vplyv na správanie poslucháčov a pomáhajú odbúravať stigmy.

Podcasty sa zároveň stávajú aj serióznym biznisom. Niektorí tvorcovia majú stovky až tisíce predplatiteľov, ktorí platia za bonusový obsah alebo epizódy bez reklám. „Z jedného podcastu dnes dokážu žiť dvaja až traja ľudia. To pred pár rokmi nebolo možné,“ hovorí Tvrdoň.

Budúcnosť súťaže Podcast roka vidia jej organizátori v rozšírení formátu: pripravujú tzv. podcastový deň, ktorý by kombinoval workshopy, prednášky a samotné odovzdávanie cien. Uvažujú aj o zapojení zahraničných hostí a rozšírení spolupráce do krajín V4.

