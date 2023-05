Slováci majú za sebou prvý tréning v Rige, ľad nie je najlepší a podľa Okuliara musia popracovať aj na streľbe (video+foto)

Slovenskí hokejoví reprezentanti absolvovali v stredu podvečer prvý spoločný tréning v lotyšskej Rige len pár hodín po prílete do dejiska majstrovstiev sveta.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho leteli z Bratislavy do metropoly Lotyšska približne hodinu a trištvrte. Pricestovali tesne po poludní, potom sa ubytovali a neskôr si vyskúšali ľad v Aréne Riga.

V piatok o 15.20 h SELČ odohrajú prvý zápas na turnaji proti obhajcom bronzu Čechom, v B-skupine nastúpia aj proti Kanaďanom, Švajčiarom, Kazachom, Slovincom a Nórom.

Musia si zvyknúť na ľad

„Presun či príchod do Rigy nebol ničím špeciálny. Uvidíme, čo prinesie zápas. Ľad nebol najlepší, do zápasu si musíme naň zvyknúť. Prvý tréning máme za sebou, no musíme sa do toho dostať viac. Nikdy nezaškodí popracovať na tlaku v predbránkovom priestore a streľbe. Ak budeme strieľať, je väčšia šanca, že dáme gól,“ povedal po úvodnom tréningu útočník Oliver Okuliar pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Finalista uplynulej sezóny českej extraligy s Hradcom Králové sa prvýkrát predstaví na svetovom šampionáte.

Už sa nevedia dočkať zápasu

Obranca Patrik Koch dúfa, že sa slovenskí hokejisti stihnú dobre pripraviť na otváracie stretnutie turnaja.

„Let bol super, cestovanie patrí k dianiu okolo šampionátu. Trošku sme sa z neho vykorčuľovali na popoludňajšom tréningu. Ľad už bol trochu vyjazdený, asi aj preto, že sme mali tréning ako poslední zo všetkých tímov. Hádam to do zápasu s Čechmi bude fajn, už sa ho nevieme dočkať. Nech sa to všetko začne, nech to vypukne,“ vyhlásil nadšený 26-ročný rodák z Malaciek, ktorý po skončení ročníka v Česku prestúpil z Vítkovíc do majstrovského Třinca.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Možno prídu aj hráči z NHL

Do Lotyšska v stredu odletelo 25 hráčov tímu SR – traja brankári, ôsmi obrancovia a štrnásti útočníci. Realizačný tím slovenskej reprezentácie musel ešte v utorok spraviť jednu vynútenú zmenu, keď zraneného beka Martina Gernáta nahradil Adam Jánošík.

Je však možné, že na MS 2023 sa dostanú ešte dvaja hráči zo zámoria, keďže klub New Jersey Devils prehráva v 2. kole play-off NHL s Carolinou Hurricanes už 1:3 na zápasy a v noci zo štvrtka na piatok môže mať po sezóne. V takom prípade by boli k dispozícii mladý obranca Šimon Nemec či skúsený útočník Tomáš Tatar.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Svetový šampionát od 12. do 28. mája okrem lotyšskej Rigy hostí aj fínske mesto Tampere, práve miestna Nokia Arena bude dejiskom vyvrcholenia turnaja. V záverečnej príprave na šampionát absolvoval tím SR osem duelov a zaznamenal v nich bilanciu tri víťazstvá a päť prehier.