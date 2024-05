Slováci dostali od Nemcov facku, postavili ich na nohy vylúčeniami a potom chytali zajaca za chvost (video+foto)

Slovenským hokejistom nevyšiel vstup do svetového šampionátu v Česku. Úvodná ostravská prehra s Nemeckom 4:6 je facka, po ktorej sa treba otriasť, poučiť a hľadať pozitíva.

Tak to videl aj kapitán slovenského tímu Tomáš Tatar. „Hrali sme dve oslabenia troch proti piatim, a stálo nás to veľa síl. Je to prvý zápas, musíme sa z toho otriasť. Dostávali sme góly vo veľmi zlých momentoch. Musíme hrať lepšie a vyvarovať sa faulov. Myslím si, že sme mali na to, aby sme ich zdolali, oslabenia nás však o to obrali. Musíme hrať častejšie v rovnovážnom stave a sami sa dostávať do početnej výhody,“ povedal Tomáš Tatar pre JOJ Šport.

Slováci prestrieľali súpera

Slováci po bezgólovej prvej tretine postavili súpera na nohy vylúčeniami a šikovný súper prvé dva góly strelil v presilovkách.

Slovenskí hokejisti síce vyrovnali na 2:2, ale z tohto polooobratu nič nevyťažili, lebo krátko pred koncom druhej tretiny tretíkrát inkasovali.

V tretej tretine boli Slováci lepší, ale góly strieľali Nemci. Chytať zajaca za chvost zverenci Craiga Ramsayho nezvládli, hoci súpera prestrieľali v pokusoch na bránku 39:22.

Po zásahu Tobiasa Edera minútu pred koncom do prázdnej bránky na 3:6 bolo všetko spečatené, hoci Matúš Sukeľ ešte v samom závere znížil na rozdiel dvoch gólov.

Nemci skórovali v pravý čas

„Je dobré, že sme vyrovnali z 0:2 na 2:2, ale vzápätí sme inkasovali ďalší gól, čiže to bolo asi jedno. Tretia tretina bola z našej strany lepšia, ale musíme hrať kompletných 60 minút,“ skonštatoval útočník Juraj Slafkovský, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča Slovenska.

„Rýchly zápas s množstvom šancí sme vyhrali preto, že sme využili tie naše v správny čas. Keď sme potrebovali skórovať, podarilo sa nám to. Množstvo príležitostí na strane súpera nám však ukazuje, čo musíme zlepšiť do ďalších zápasov,“ uviedol tréner Nemcov Harold Kreis na webe deb-online.de.

Kapitán Nemcov Moritz Müller má už 37 rokov a je na svojich dvanástych majstrovstvách sveta, čiže dobre vie, akú cenu má vstupné víťazstvo na šampionáte.

„Ideme od zápasu k zápasu, ale všetci vieme, ako veľmi je dôležité vstupné víťazstvo. Mali sme dobrý vstup do zápasu a vždy sme mali odpoveď na slovenské góly. Celkovo to bol veľmi solídny tímový výkon,“ zhodnotil najskúsenejší nemecký obranca M. Müller.

Ďalším súperom je Kazachstan

Kým Slováci majú v sobotu na MS 2024 prvý deň voľna, na obhajcov striebra z MS 2023 Nemcov čaká večer od 20.20 h favorit B-skupiny tím USA. A po dni voľna si nemeckí hokejisti v pondelok 13. 5. skrížia hokejky so Švédmi.

Slováci odohrajú svoj druhý zápas na MS 2024 v nedeľu od 12.20 h proti Kazachom.