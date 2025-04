Slováci cestujú na dovolenku stále častejšie do zahraničia. V minulom roku tam nechali vyše 800 miliónov eur

Schodok v zahraničnom obchode so službami v cestovnom ruchu sa od roku 2021 prehlbuje. Pandémia definitívne ukončila éru, kedy Slováci trávili dovolenku prevažne na Slovensku.

Slovensko už nepriťahuje Slovákov natoľko, aby tu trávili svoju dovolenku. Práve naopak, počet dovolenkujúcich v zahraničí aj v minulom roku opäť narástol. Pritom ešte do pandemického roku 2020 väčšina Slovákov trávila dovolenku doma a bilancia služieb v sektore cestovného ruchu vykazovala prebytok vo výške stoviek miliónov eur. Od roku 2021 sa však situácia otočila a odvtedy vidieť stále väčšiu túžbu cestovať do zahraničia. To sa týka nielen letnej, ale aj zimnej dovolenky a pobytov počas Veľkej noci. Vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska.

Veľká zmena: do roku 2020 sa dovolenkovalo viac doma, odvtedy jasne vyhráva zahraničie

Kým v roku 2018 dosiahlo Slovensko v cestovnom ruchu prebytok vo výške viac ako 400 miliónov eur a táto bilancia sa v pandemickom roku 2020 zvýšila až na 570 miliónov, už od roku 2021 nastal exodus smerom do zahraničia. „Väčší počet zahraničných dovoleniek v roku 2021 sa ešte dal pripísať „hladu po cestovaní“ po pandemickom roku 2020, v ktorom bolo náročné až nemožné ísť na dovolenku do zahraničia. Avšak odvtedy sa tento trend ešte prehĺbil a upevnil. Dnes sa dá povedať, že viac Slovákov na dovolenku uprednostňuje zahraničné krajiny pred Slovenskom,“ popisuje situáciu Adam Austera, hlavný analytik spoločnosti Ozios.

Slováci na zahraničné dovolenky v minulom roku 2024 minuli o vyše 800 miliónov eur viac, ako slovenský cestovný ruch získal od všetkých turistov. Hoci je Slovensko považované za atraktívnu turistickú destináciu, zahraničný obchod so službami cestovného ruchu je posledné štyri roky pasívny a situácia sa neustále zhoršuje.

Ako sa menila bilancia cestovného ruchu 2019-2024:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 +548 mil. eur +570 mil. eur -315 mil. eur -844 mil. eur -667 mil. eur -827 mil. eur Slováci viac dovolenkovali na Slovensku Viac Slovákov cestuje do zahraničia ako dovolenkuje doma

Česi dovolenkujú na Slovensku vo väčšej miere ako Slováci

Aj podľa prieskumu agentúry Go4insight plánovalo v roku 2024 cestovať na zahraničnú dovolenku viac ako polovica Slovákov, čo je približne rovnaký podiel ako u Čechov. Najobľúbenejšou zahraničnou destináciou Slovákov je tradične Chorvátsko, kam sa vyberie až 15 percent všetkých Slovákov. V tomto sa Slováci zhodujú s obyvateľmi susedného Česka.

V obľúbenosti dovolenkových cieľov Slovákov nasledujú krajiny ako Turecko, Grécko a Taliansko, ktoré síce lákajú len o niečo menší podiel Slovákov ako chorvátske pobrežie, ale tieto tri krajiny sú medzi slovenskými cestovateľmi približne rovnako atraktívne. Až po nich ako destinácia nasleduje Česká republika. Na Slovensku zostáva dovolenkovať len približne tretina obyvateľov a zvyšných dvadsať percent na dovolenky nechodí.

Českí turisti majú Slovensko viac v obľube ako domáci obyvatelia. Do Chorvátska cestuje od našich západných susedov 16-20 % obyvateľov a na druhom mieste v obľúbenosti je Slovensko s 12-16 % turistov. V obľúbenosti potom nasleduje Taliansko, Grécko, Španielsko, Turecko a Egypt s približne rovnakým podielom 8-12 %.

Foto: Ozios

Slováci šetria na zahraničnej dovolenke vďaka euru

Bilancia zahraničného obchodu Slovenska so službami cestovného ruchu bude pravdepodobne aj v tomto roku vykazovať deficit. „Podľa všetkého bude tento rok cestovať do zahraničia na dovolenku ešte viac Slovákov ako v minulosti. Slovákov od dovolenky v zahraničí pravdepodobne neodradia ani zlé správy o vývoji ekonomiky. V tomto smere sa slovenské domácnosti správajú veľmi podobne ako české,“ vysvetľuje analytik Ozios Adam Austera.

Na rozdiel od Čechov majú Slováci veľkú výhodu: nemusia pri väčšine destinácií riešiť, kedy a ako si vymenia domácu menu za zahraničnú. S výnimkou Turecka a Česka patria medzi top destinácie krajiny, v ktorých sa platí eurom. Slovenské domácnosti tiež nepodstupujú žiadne kurzové riziko.

Práve členstvo Slovenska v eurozóne môže do istej miery pôsobiť ako faktor pri výbere miesta dovolenky. „Peniaze, ktoré Slováci ušetria na výmene peňazí, im znižujú výslednú cenu zahraničnej dovolenky,“ dodáva Adam Austera zo spoločnosti Ozios.

O spoločnosti Ozios

OZIOS je registrovaná značka spoločnosti APME FX TRADING EUROPE LTD, ktorá sa zameriava na poskytovanie komplexných investičných služieb. Pre klientov je k dispozícii Ozios zóna, kde sa nachádza všetko potrebné pre začínajúceho aj pokročilého obchodníka. Na Ozios nájdu investori inštrumenty ako forex, komodity, akcie, indexy prostredníctvom CFD kontraktov. Viac informácií na www.ozios.com/sk.

Informačný servis