Slávnostná premiéra kultového hororu: V zajatí démonov si nenechali ujsť známe tváre!

Jeden z najočakávanejších titulov sezóny V zajatí démonov 4: Posledné pomazanie, konečne prichádza na plátna kín. Práve včera sa konala slávnostná premiéra filmu, ktorej sa zúčastnili aj niekoľko známych tvárí. Tento temný a desivý príbeh uzatvára celú éru ikonických paranormálnych vyšetrovaní Warrenovcov. Finálna kapitola prichádza!
Včerajšia slávnostná premiéra v CINEMAX Borymall prilákala množstvo známych osobností. Medzi tými, ktorí si nenechali ujsť tento špeciálny okamih, bola influencerka Cynthia a jej priateľ, herec Juraj Koči, moderátor Vratko Sirági, ale aj spevák Miro Jaroš a iní. Cynthia nadšene zhodnotila film na svojej sociálnej sieti: „Je to vážne veľmi dobré. Ak máte radi horory, určite sa ho oplatí vidieť. Ja mám rada jednotku, ale priznávam, že toto je možno aj lepšie.“
V zajatí démonov 4: Posledné pomazanie prináša návrat k postavám Eda (Patrick Wilson) a Lorraine Warrenovcov (Vera Farmiga), ktorí sa tentoraz ocitnú uprostred strašidelného prípadu, ktorý bude definitívne uzatvárať celý filmový príbeh. Tento posledný prípad je však nielen záverečný, ale aj jeden z najdesivejších. Film sa zameriava na prípad rodiny Smurlovcov, ktorá počas svojho pobytu v dome čelila extrémnym paranormálnym javom. Tvorcovia sa rozhodli vybrať práve tento prípad, pretože sa odohráva na konci kariéry Ed a Lorraine Warrenovcov, čím ide o symbolické a emocionálne uzavretie ich životnej cesty.
Patrick Wilson a Vera Farmiga, ktorí počas všetkých štyroch filmov stvárňovali hlavné postavy, sa zhodujú, že táto filmová séria sa stala neoddeliteľnou súčasťou ich hereckých kariér. Patrick Wilson hovorí: „Vedeli sme, že ak prvý film zafunguje, urobíme aspoň druhý. Ale štyri filmy a celé univerzum to som si nikdy nevedel predstaviť. Ed Warren sa stal mojou súčasťou. A najťažšie je predstaviť si, že už nebudem stáť pred kamerou po boku Very.“
Vera Farmiga na túto tému dodáva: „Patrick a ja pracujeme úplne odlišne, ale krásne sa dopĺňame. On analyzuje každý detail, ja idem na inštinkt. Spolu sme vytvorili Eda a Lorraine, ktorých fanúšikovia milujú. Ich posolstvo je jasné. Strach môže zaklopať, ale odpovedá láska. A to je podľa mňa geniálne posolstvo hororu.“
Režisér Michael Chaves, ktorý stojí za poslednými dvomi dielami série, sa v rozhovoroch vyjadril, že si vybral prípad rodiny Smurlovcov, pretože predstavuje silný a autentický príbeh, ktorý je ideálny na uzatvorenie tejto filmovej ságy. „Vybrali sme si Smurlovcov, pretože tento prípad patril k posledným v kariére Eda a Lorraine. „Je to mimoriadne silný prípad, ktorý sa odohráva v obyčajnom predmestskom dome, no skrytá démonická prítomnosť v ňom zanecháva nezmazateľné stopy,“ vysvetlil režisér.
Film prináša aj nové postavy, ktoré obohacujú dej. Významnú úlohu v príbehu zohráva napríklad Judy Warren, dcéra Eda a Lorraine, ktorú stvárnila britská herečka Mia Tomlinson. Jej postava sa teraz objavuje ako dospelá žena, ktorá vyrástla v prostredí plnom nadprirodzených javov.
Film V zajatí démonov 4: Posledné pomazanie prichádza s príbehom plným strachu, napätia, ale aj silných emócií. Sledovanie tohto filmu bude nielen zážitkom pre milovníkov hororov, ale aj pre tých, ktorí hľadajú v príbehu viac než len strašidelné momenty. Ako Vera Farmiga predpovedá, „Diváci vedia, že budú kričať a skákať na sedačkách. Ale možno nečakajú, že budú potrebovať vreckovky. Tento film je emocionálne najintenzívnejší zo všetkých. Ľudia budú plakať.“
Nezmeškajte túto nezabudnuteľnú finálnu kapitolu hororového univerza. Film V zajatí démonov 4: Posledné pomazanie prichádza do slovenských kín už dnes!
Informačný servis