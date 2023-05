Slávna žena uväznená v obraze. Ja, Mona Lisa

Teraz, keď sa dívam zo svojho skleného väzenia v Louvri, prešli už stáročia, čo som ju videla naposledy. Leží vo svojej hrobke a ja vo svojej sklenej rakve… Návštevníci Louvru stoja v radoch celé hodiny, potom vypliešťajú oči a vlastne ma nevidia…

Som Mona Lisa.

„ Ja, Mona Lisa je o živote, časoch a dobrodružstvách Mony Lisy. Nie Lisy del Giocondo, umelcovej modelky, ale o samotnej maľbe, od okamihu, keď dostala podobu vďaka štetcu Leonarda da Vinciho,“ približuje knihu autorka Natasha Solomons.

V dielni Leonarda da Vinci, priam prekypujúcej umelcovými geniálnymi nápadmi a haldami objednávok, kde si podávali kľučku nahnevaní mecenáši, nespokojné múzy, priatelia aj rivali, sa zrodil obraz Mony Lisy. Počas piatich turbulentných storočí, vo víre moci, peňazí a intríg, si tento majstrovský portrét nezískal len nevídaný obdiv a slávu, no stal sa aj predmetom krádeže.

Leonardo da Vinci začuje hlas Mony Lisy a vznikne tak láskavé puto, ktoré trvá až do smrti veľkého umelca. Mona Lisa s ním prežíva jeho úspechy aj neúspechy a vytvorí si zvláštny vzťah so skutočnou ženou na obraze, s Monou del Giocondo. Rozpovie čitateľovi svoj príbeh, odhalí pravdu o rivalite, vražde aj o zlomenom srdci. Zavedie čitateľa do očarujúceho sveta Leonardovej dielne vo Florencii, bude ho sprevádzať dianím na francúzskom dvore vo Fontainebleau a vo Versailles a odkryje mu sled turbulentných udalostí v dvadsiatom storočí. Leonardo však nie je jediný, kto počuje jej hlas, začujú ho aj iní mimoriadne nadaní géniovia.

Ja, Mona Lisa je nevšedne živý, strhujúci a pútavý príbeh o žene nadlho stratenej a zabudnutej vo víre histórie. „Takmer celý tento príbeh je pravdivý,“ tvrdí autorka Natasha Solomons. „Dátumy som trochu šibovala sem a tam a udalosti mierne prispôsobila fikcii, ale príbeh je založený na faktoch.“

Je pravda, že v roku 1911 Picassa zatkli v súvislosti s krádežou Mony Lisy a maliar sa priznal, že z Louvru odcudzil dve starodávne iberské hlavy.

Freud naozaj napísal svoju neslávnu esej o da Vincim, v ktorej nesprávne preložil druh vtáka (aqualone) – kaňu si zamenil za supa.

Nebyť statočného a vynachádzavého Jacqua Jaujarda, ktorý sa počas druhej svetovej vojny staral o bezpečnosť Mony Lisy, je dosť možné, že by tento obraz skončil v soľnej bani v rakúskom Altaussee spolu s mnohými ďalšími umeleckými dielami nevyčísliteľnej hodnoty, ktoré ukradli nacisti…

Natasha Solomons je autorkou piatich medzinárodných bestsellerov vrátane Zoznamu pána Rosenbluma (IKAR, 2010), The Novel in the Viola (Román ukrytý vo viole) a The Gallery of Vanished Husbands (Galéria zmiznutých manželov).

Spolu s manželom Davidom Solomonsom, autorom kníh pre deti, sú autormi filmových scenárov. Romány tejto autorky boli preložené do sedemnástich jazykov. Voľný čas rada trávi v záhrade.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis