Slafkovský si pripísal 30. bod, ale jeho chyba zapríčinila gól a putoval z prvého do 3. útoku - VIDEO

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský v nedeľňajšom zápase jeho Montrealu Canadiens proti Tampe Bay Lightning zaokrúhlil bodovú štatistiku v tejto sezóne NHL na 30 bodov, keď sa svojou 22. asistenciou podieľal na góle na 2:4, ktorý v 33. minúte strelil Christian Dvorak.

Assisted by David Savard and Juraj Slafkovsky.

Scored by Christian Dvorak with 07:15 remaining in the 2nd period.

Slafkovský začínal zápas tradične v prvom útoku po boku Nicka Suzukiho a Coleho Caufielda, ale v 7. minúte po jeho zaváhaní dostal Montreal úvodný gól duelu a tréner Martin St. Louis košického rodáka preradil do tretej formácie, kde okrem Dvoraka nastupoval aj po boku Brendana Gallaghera. Do elitného útoku sa naopak presunul Jake Evans.

Juraj Slafkovsky is no longer on the Habs 1st line. Jake Evans has replaced him.

Slaf is now on the 3rd line with Dvorak & Gallagher.

