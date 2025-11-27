Skvelý duchovný darček na Vianoce – Vyšla nová kniha Isusova modlitba vo svete

Kniha Isusova modlitba vo svete poskytuje čitateľovi podrobné informácie o Isusovej modlitbe a pútavým spôsobom opisuje, ako môže človek žijúci vo svete vykonávať túto modlitbu.
Autorom knihy je významný grécky starec Štefan Anagnostópoulos, duchovný syn svätohorského starca Efréma Filotejského, verného pokračovateľa učenia svätého starca Jozefa Isychastu, ktorý žil na Svätej Hore Atos a bol autentickým učiteľom ustavičnej modlitby mysle so skúsenosťou videnia Božieho nestvoreného svetla.
V knihe starec Štefan odhaľuje najtajnejšie zákutia duchovného života a podáva autentické svedectvá o vysokých duchovných stavoch nielen svätohorských mníchov, ale aj jednoduchých ľudí, ktorí žili vo svete, a vďaka ich snaženiu sa Božia prítomnosť prejavovala v ich každodennom živote.
Pomocou príkladov zo života svätých i obyčajných ľudí autor knihy odkrýva hĺbku ľudskej duše, odovzdáva svoje viac ako šesťdesiatročné skúsenosti duchovníka a prináša odpovede na otázky zmyslu života človeka i podstaty jeho snaženia.
Kniha je preložená z gréckeho jazyka a obsahuje fotografie, ktoré prenášajú čitateľa na Svätú Horu Atos. Nádherné perokresby na začiatku a konci kapitol dodávajú knihe umelecký ráz a zintenzívňujú potešenie z čítania.
Publikovanie knihy Isusova modlitba vo svete v slovenskom jazyku prináša čitateľovi absolútne nové informácie, ktoré vychádzajú z bohatých duchovných skúseností veľkého gréckeho starca Štefana, priameho pokračovateľa isychastickej svätohorskej tradície.
Knihu je možné objednať na: www.duchovne-knihy.sk
Autor: Starec Štefan Anagnostópoulos
Počet strán: 368
Rozmery: 150 x 220 mm (formát A5)
ISBN: 978-80-975156-0-7
Informačný servis