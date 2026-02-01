Skvelá Kapustíková! Slovenka vyhrala preteky Interkontinentálneho pohára v Nórsku - VIDEO

Kira Mária Kapustíková vyhrala pred Rakúšakou Hannah Wiegelovou a Nemkou Julinou Kreibichovou.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Kira Mária Kapustíková
Kira Maria Kapustiková počas kvalifikácie pred pretekmi Svetového pohára v skokoch na lyžiach v Lillejammeri. Foto: archívne, SITA/AP
To tu ešte nebolo. Slovenská reprezentantka sa stala víťazkou medzinárodných pretekov v skokoch na lyžiach.

Kira Mária Kapustíková dosiahla jeden z najväčších úspechov svojej doterajšej kariéry, keď zvíťazila v pretekoch 5. FIS Inter-Continental Cupu na strednom mostíku HS-98 v nórskom Lillehammeri.

Pred Rakúšankou a Nemkou

Preteky sa konali v legendárnom lyžiarskom komplexe Lysgaardsbakken, ktorý patrí k ikonickým miestam svetového skoku na lyžiach. Kapustíková predviedla dva stabilné skoky dlhé 93,5 a 95,0 metra, za ktoré získala 230,6 bodu. V konečnom poradí predstihla Rakúšanku Hannah Wiegeleovú (227,5 b.) aj Nemku Julinu Kreibichovú (225,5 b.).

Solídna konkurencia

Víťazstvo dosiahla v solídnej medzinárodnej konkurencii silných skokaniek z Rakúska, Nemecka, Švajčiarska a Slovinska. Ďalšia slovenská reprezentantka Tamara Mesíková skončila na 18. mieste.

„Vôbec som to nečakala. Mala som veľmi dobrý pocit v tréningu. Takže som veľmi rada, že som dokázala preniesť tréningové skoky aj do pretekov. Som nadšená,“ povedala Kapustíková v tlačovej správe Zväzu slovenského lyžovania.

Dobre sa naladila

Seriál FIS Interkontinentálneho pohára predstavuje druhú najvyššiu úroveň ženského skoku na lyžiach pod Svetovým pohárom a je dôležitou platformou pre rozvoj mladých pretekárok smerujúcich k najvyšším medzinárodným podujatiam.

Súrodenci Hektor a Kira Mária Kapustíkovci

Stále iba 16-ročná Slovenska sa v dejisku ZOH 1994 dobre naladila na blížiace sa zimné hry v talianskej Cortine d´Ampezzo, kde si vybojovala účasť ako najmladšia členka slovenskej výpravy. Na ZOH 2026 bude aj jej starší brat Hektor ako člen výpravy v skokoch na lyžiach.

„Nedávam si veľké ciele, ale som rada, že chytám späť formu. Je skvelé, že sa to deje pred olympijskými hrami,“ dodala Kapustíková.

