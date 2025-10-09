Skutočný pokrok v Pásme Gazy prinesie odstránenie prekážok pre humanitárnu pomoc, povedal šéf OSN

António Guterres sa tak vyjadril po tom, ako Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas oznámili dohodu a prepustení rukojemníkov.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres. Foto: SITA/AP
Skutočný pokrok v Pásme Gazy nastane vtedy, keď sa odstránia prekážky pri poskytovaní humanitárnej pomoci, a nie len „zastavením paľby“. Uviedol to vo štvrtok generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres.

„Potrebujeme úplný, bezpečný a trvalý prístup pre humanitárnych pracovníkov, odstránenie byrokratických prekážok a obnovu zničenej infraštruktúry,“ povedal Guterres. Šéf OSN sa tak vyjadril po tom, ako Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas oznámili dohodu o prímerí a o prepustení rukojemníkov. Tento krok by mohol prispieť k ukončeniu dvojročného izraelsko-palestínskeho konfliktu. Zopakoval výzvu, aby všetky strany „plne dodržiavali“ podmienky dohody.

Organizácia Spojených národov je pripravená poskytnúť úplnú podporu a „okamžite“ dodať potraviny, vodu, zdravotnícke potreby, uviedol Guterres. Šéfa Úradu pre koordináciu humanitárnych záležitostí Tom Fletcher povedal, že OSN má v regióne pripravených 170-tisíc ton humanitárnej pomoci.

Guterres tiež vyzval všetky strany, aby využili príležitosť na „vytvorenie dôveryhodnej politickej cesty do budúcnosti“.

