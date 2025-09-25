Skupina AURES Holdings tento rok predala už rekordných 77 000 áut

Najpredávanejším typom jazdeného auta na Slovensku, ale aj v Česku a v Poľsku, boli cez prázdniny rodinné crossoveri, resp SUV. Vyplynulo to zo štatistík, ktoré zverejnil Aures Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA AUTO a Mototechna. Aj vďaka vysokému dopytu v tomto segmente zaznamenal najsilnejšie predaje nielen za júl a august, ale za celých osem mesiacov tohto roka – spolu išlo v Poľsku, Česku a na Slovensku o 76 991 vozidiel.
Podiel SUV resp. crossoverov na celkových predajoch AAA AUTO na Slovensku bol v lete 28 percent. V Česku si ich vybralo 29 percent a v Poľsku dokonca tretina zákazníkov. Hoci prvé miesta v Českej republike tradične patria trojici Škoda Octavia, Fabia a Superb, v top 10 sú už 3 mestské crossovery – Škoda Kodiaq, Hyundai Tucson a Škoda Karoq. V susednom Poľsku sa SUV dokonca dostalo na druhé miesto – za lídrom Opel Astra sa umiestnila Kia Sportage. Na Slovensku sú mestské crossovery v prvej desiatke na ôsmom až desiatom mieste, konkrétne Kia Sportage, Hyundai Tucson a Škoda Karoq. Prvé miesto u nás stále jednoznačne patrí Škode Octavia.
Najpredávanejšie modely áut v júli a auguste 2025 v skupine AURES Holdings:
|Česká republika
|Slovensko
|Poľsko
|1.
|Škoda Octavia
|Škoda Octavia
|Opel Astra
|2.
|Škoda Fabia
|Škoda Fabia
|Kia Sportage
|3.
|Škoda Superb
|Kia Ceed
|Škoda Octavia
|4.
|VW Passat
|Škoda Superb
|Kia Ceed
|5.
|Škoda Kodiaq
|VW Passat
|Nissan Qashqai
|6.
|VW Golf
|Hyundai i30
|VW Passat
|7.
|Hyundai Tucson
|VW Golf
|Opel Insignia
|8.
|Hyundai i30
|Kia Sportage
|Toyota Yaris
|9.
|Kia Ceed
|Hyundai Tucson
|Toyota Corolla
|10.
|Škoda Karoq
|Škoda Karoq
|Dacia Duster
„Za rekordnými tržbami stoja systematické a dlhodobé investície do moderných technológií, najmä do pokročilých IT systémov a umelej inteligencie. Tieto nástroje nám umožňujú presne predpovedať aktuálny dopyt, optimalizovať úroveň zásob a výrazne urýchliť proces platby zákazníkov,“ vysvetľuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodných sietí autosalónov AAA AUTO a Mototechna.
„Úspech však nie je založený výlučne na technológii – kľúčovým pilierom je dôvera zákazníkov, ktorú som si stanovila ako svoj hlavný cieľ, keď som pred trinástimi rokmi prevzala funkciu generálnej riaditeľky. Tento rok sme náš tím posilnili o Lenku Glavinić Pivoňkovú, ktorej hlavnou úlohou je komplexne zlepšiť zákaznícku skúsenosť vo všetkých fázach – od prvého kontaktu a akvizície, až po popredajný servis a riešenie reklamácií. Tento dôraz na kvalitu a spokojnosť zákazníkov je jedným z hlavných dôvodov, prečo rastieme nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike a v Poľsku.“
Zároveň sa rozširuje aj sieť autocentier AAA Auto na Slovensku. Najnovšie do nej pribudla pobočka v Dunajskej Strede, ktorá je určená aj pre zákazníkov z regiónu južného Slovenska medzi pobočkami v Nových Zámkoch, Nitre a Bratislave. Nachádza sa v susedstve výjazdovej cesty a diaľnice, na mieste bývalého kontaktného centra AAA AUTO. Táto lokalita je ideálna pre ľahký prístup z okolia, vrátane smerov na Komárno, Veľký Meder a Győr.
Pri pohľade späť na trhové štatistiky je vidieť, že v prípade pohonných hmôt sú všade lídrom benzínové autá (ČR – 51,5 %, Slovensko – 53,1 %, PL – 69,4 %), často v kombinácii s alternatívnym variantom pohonu. V lete si hybridy od AAA AUTO kúpilo 7,7 % Čechov, 15,8 % Poliakov a 6,2 % Slovákov. „Česi sú v oblasti alternatívnych pohonov najodvážnejší, extrémne rastúci záujem o hybridy ale vidíme v Poľsku. V lete sme tam predali takmer 850 hybridných áut, len o pár kusov menej ako v Českej republike. Čo sa týka čisto batériových áut, záujem o ne rastie najvýraznejšie v Českej republike. Za posledné dva mesiace si tu kúpilo elektromobily už 2,7 percenta zákazníkov. V Poľsku sme len mierne za polovicou jedného percenta, Slováci už prekročili hranicu jedného percenta,“ dodáva Karolína Topolová s tým, že skupina AURES Holdings tento rok predala celkovo už 1 200 elektromobilov.
Informačný servis