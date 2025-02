Škriniar sa ocitol v epicentre diania už pri svojej premiére v drese Feneru

Slovenský futbalista Milan Škriniar má za sebou úspešnú súťažnú premiéru v drese Fenerbahce Istanbul. Kapitán a zároveň jeden z lídrov reprezentačného výberu prispel k triumfu svojho nového zamestnávateľa nad Rizesporom 3:2. Rodák zo Žiaru nad Hronom odohral celý duel 22.kola a bol súčasťou trojčlennej obrany spoločne s Diegom Carlosom z Brazílie a Leventom Mercanom z Nemecka.

Čo chvíľa 30-ročný obranca bol v zápase častokrát v epicentre diania. V 42. minúte mu systém VAR neuznal gól pre ofsajd a v nadstavenom čase prvého polčasu práve po zákroku na neho nariadil hlavný rozhodca pokutový kop, ktorý útočník Edin Džeko spoľahlivo premenil.

Návrat nebol jednoduchý

Škriniar dostal podľa renomovaného portálu whoscored.com priemernú známku 6,6.

„Bol to bláznivý zápas. Úprimne, nezačali sme dobre, ale neskôr sme si vypracovali množstvo šancí. Mali sme aj smolu, pretože tri alebo štyri z našich striel trafili žrď. Vyhrať v mojom prvom zápase bol skvelý pocit. Po dvoch mesiacoch som sa vrátil na ihrisko a nebolo to jednoduché. Teraz chceme vyhrávať aj naďalej,“ povedal pre oficiálny web Feneru slovenský reprezentant, ktorý prišiel 30. januára do Turecka na polročné hosťovanie s opciou z francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain.

Po obrate držia krok s odvekým rivalom

Fenerbachce vedené portugalským stratégom Josém Mourinhom sa v súboji s desiatym tímom tabuľky poriadne trápilo. Už v 13. minúte prehrávalo 0:2. K obratu na konečných 3:2 pomohli spomínaný dvojgólový Edin Džeko a Youssef En Nesyri, ktorý duel v 89. minúte rozhodol.

Lídrom tureckej najvyššej súťaže je aktuálne obhajca minuloročného titulu Galatasaray Istanbul, ktorý vedie s trojbodovým náskokom práve pred Fenerom. „Levi“ majú navyše k dobru ešte pondelkovú dohrávku 22.kola na ihrisku Gaziantepsporu.