Školský pohár plný fantastických výkonov a nezabudnuteľné zážitky pre fanúšikov

Tie sa im spoločne podarilo priniesť aj v uplynulých dňoch, z ktorých si futbalové zážitky na celý život odnášajú malí aj veľkí. Pretože futbal aj Lidl sú naozaj pre všetkých.

Futbalové hviezdy budúcnosti zažiarili v Banskej Bystrici s Lidlom a trofejou Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov

Stovky detí, jeden veľký sen a atmosféra ako na európskom šampionáte. Aj tak vyzeralo celoslovenské finále 12. ročníka Školského pohára SFZ 2024/25, ktoré sa uskutočnilo na legendárnom Atletickom štadióne SNP Dukla v Banskej Bystrici. Víťazmi celoslovenského finále sa stali chlapci zo ZŠ s MŠ Školská 49 zo Žiliny a dievčatá zo ZŠ Lúčna z Vranova nad Topľou.

Do nedávno skončeného ročníka sa zapojilo celkovo 1614 tímov, 1086 chlapčenských a 528 dievčenských. Viac ako 12 000 malých futbalistov a futbalistiek odštartovalo cestu v okresných kolách, aby sa cez krajské turnaje prebojovali medzi najlepších z najlepších – až do veľkého finále. Práve tu sa začínajú príbehy budúcich reprezentantov. Veď v minulosti si túto cestu prešli aj hráči bratislavského Slovana David Strelec a Artur Gajdoš či dvojnásobná víťazka ankety Futbalistka roka Mária Mikolajová.

„Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na vyše 300 turnajoch, ktoré sa odohrali predtým, ako sme prišli sem do finále. Tento ročník je rekordný v počte zapojených škôl a detí,“ zhodnotil turnaj hlavný organizátor a koordinátor pre Grassroots SFZ Cyril Janoško.

Foto: Lidl

Trofej, zážitky a emócie

O krásny moment Školského pohára sa po odovzdaní ceny pre víťazný tím chlapcov postaral kapitán tímu zo Žiliny. Od moderátora podujatia si vypýtal mikrofón a povedal, že výhru od Lidla, 300-eurovú poukážku sa rozhodli darovať chorým deťom v nemocnici. Jeho gesto dojalo prítomných a celý tím si vyslúžil veľký potlesk.

Lidl, ako partner Slovenského futbalového zväzu, sa postaral, aby finále nebolo len o góloch. Deti i fanúšikovia si mohli vychutnať zdravé občerstvenie zdarma, zapojiť sa do rôznych sprievodných aktivít a zažiť atmosféru, akú si zaslúžia. Skutočnou čerešničkou na torte bola exkluzívna možnosť vidieť a odfotiť sa s trofejou Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, ktorú reťazec priniesol v rámci Lidl Trophy Tour či autogramiáda bývalých reprezentantov Juraja Kucku a Vratislava Greška.

S atmosférou finálového turnaja bol spokojný aj generálny partner slovenského futbalu. „Naše partnerstvo so SFZ nevnímame len ako podporu športu, ale predovšetkým ako investíciu do budúcnosti detí. Futbal spája, učí tímovosti, fair-play a hodnotám, ktoré zdieľame aj my v Lidli. Sme hrdí, že môžeme podporovať všetky kategórie, vrátane Grassroots projektov,“ uviedol Tomáš Bezák, vedúci úseku Corporate Affairs Lidl Slovenská republika.

Foto: Lidl

Zážitková večera s futbalovými reprezentantmi

Keďže futbaloví fanúšikovia bežne nemajú možnosť byť v tesnej blízkosti hráčov, a tobôž s nimi tráviť čas, Lidl im takúto hviezdnu chvíľu doprial. Ako generálny partner SFZ a národný sponzor Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov zabezpečil fanúšikom exkluzívne stretnutie s reprezentáciou mužského A-tímu.

„Bol to výborný zážitok. Najviac sa mi páčilo, že nám ukázali, ako to funguje v reprezentácii, čo všetko to obnáša a čo robia počas zrazu,“ zhodnotil jeden z výhercov.

V Senci sa stretla 12-tka víťazov spomedzi zákazníkov, ktorí sa zapojili do súťaže realizovanej prostredníctvom Lidl Plus aplikácie a boli zaradení do žrebovania. Súťažilo až štvrť milióna ľudí. Výhercom robili spoločnosť futbalisti slovenského A-tímu či dnes už bývalý reprezentant, Juraj Kucka. Výhercovia zistili, ako to vyzerá v tréningovom centre a pozreli sa tiež, kde hráči bývajú. Nechýbal ani spoločný tréning s profesionálnymi hráčmi, fotografovanie či autogramiáda. Na záver sa spolu s hráčmi zúčastnili spoločnej zážitkovej večere, ktorú pripravil šéfkuchár Kuchyne Lidla Marcel Ihnačák, sladké potešenia vykúzlila cukrárka Veronika Bušová.

Foto: Lidl

