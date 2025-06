Škoda Superb zvíťazila v kategórii Out of Office v súťaži CBRE Office Roka

Víťazstvo v kategórii „Out of Office“ je dôkazom toho, že Škoda Superb môže slúžiť nielen ako dopravný prostriedok, ale tiež ako komfortné a technologicky vybavené pracovisko

Značka Škoda Auto si pripisuje ďalší úspech – model Škoda Superb triumfoval v kategórii „Out of Office“ v rámci prestížnej súťaže CBRE Office roka 2024, ktorú každoročne organizuje spoločnosť CBRE. Superb sa prebojoval medzi finalistov v tejto kategórii, pričom hlasujúci ocenili nielen prémiové spracovanie a technologickú vyspelosť vozidla, ale aj kreatívnu myšlienku prepojenia mobility s moderným pracovným štýlom, ktorú priniesol projekt SuperbOffice.

Víťazstvo, ktoré potvrdzuje aktuálnosť myšlienky

Nová kategória „Out of Office“ bola mimoriadne silne obsadená – reflektuje totiž dynamický vývoj pracovného prostredia, v ktorom flexibilita, mobilita a schopnosť pracovať kdekoľvek už dávno nie sú výsadou, ale štandardom. Práve projekt SuperbOffice, ktorého ústrednou ideou je využívať vozidlo Škoda Superb ako plnohodnotnú mobilnú kanceláriu, vystihol túto zmenu mimoriadne presne.

„Z víťazstva v kategórii Out of Office máme veľkú radosť. Je to dôkaz, že naša vízia o aute ako inteligentnom pracovnom nástroji nie je len kreatívnym konceptom, ale skutočne funkčným riešením pre moderného profesionála. SuperbOffice ukázal, ako môže dobre vybavené vozidlo slúžiť nielen ako dopravný prostriedok, ale aj ako reprezentatívne, komfortné a inteligentné pracovisko,“ uviedol Michal Pres, vedúci marketingu a produktu zo spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

SuperbOffice – keď sa auto mení na kanceláriu

Projekt SuperbOffice bol uvedený v priebehu roka 2024 a predstavil Škodu Superb v úplne novom svetle – ako mobilný office space prispôsobený potrebám manažérov , ktorí často pracujú „na cestách“. Interiér modelu Superb plne slúži ako funkčné pracovné prostredie s dôrazom na komfort, reprezentatívnosť a technológie, ako sú bezdrôtové nabíjanie, pripojenie k internetu či odhlučnený interiér pre nerušené pracovné hovory.

Škoda Superb tak svojou eleganciou, priestorom a modernou výbavou potvrdila, že vie byť nielen spoľahlivým spoločníkom na cestách, ale aj plnohodnotným nástrojom na prácu mimo tradičného pracoviska.

Dôraz na budúcnosť práce

Značka Škoda Auto dlhodobo sleduje trendy a potreby svojich zákazníkov. Práve projekt SuperbOffice bol odpoveďou na rastúcu potrebu mobility a flexibility vo svete práce. Jeho úspech v súťaži CBRE Office roka je tak nielen ocenením dizajnu a kvality vozidla, ale najmä potvrdením toho, že značka dokáže kreatívne reagovať na výzvy súčasnosti.

„Značka Škoda má vo svojej DNA praktickosť, zmysel pre detail a pochopenie reálnych potrieb ľudí. SuperbOffice je tak ukážkou toho, ako tieto hodnoty dokážeme pretaviť do inovatívneho riešenia, ktoré je nielen vizionárske, ale aj plne využiteľné v praxi,“ uzavrel Michal Pres.

